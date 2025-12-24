Ισχυρά, γρήγορα, δυναμικά, premium και οδηγοκεντρικά. Έτσι θα περιγράφαμε όλοι πιθανότατα τα μοντέλα Porsche. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δημιουργία της εταιρίας δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά μπορεί να οργώσει στο χώμα, όσο καμία άλλη.

Γνωρίστε την Porsche 308N Super LWB του 1958, η οποία δεν είναι σπορ αυτοκίνητο ή πολυτελές SUV, αλλά τρακτέρ. Όπως και η Lamborghini, έτσι και η Porsche κυκλοφόρησε τρακτέρ μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1950 και του 1963, παράγοντας πάνω από 125.000 μονάδες.

Τα συγκεκριμένα διέθεταν προηγμένη μηχανική, υδραυλικά συστήματα και αερόψυκτους κινητήρες, καθώς ο Porsche ήθελε να είναι «το τρακτέρ του λαού». Η ιδέα του έλαβε σάρκα και οστά, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όταν δηλαδή ο Lamborghini άρχισε να μεταβαίνει από τα τρακτέρ στα αυτοκίνητα, ο Porsche έκανε το αντίθετο.

Όταν το κόκκινο τρακτέρ ντίζελ κυκλοφόρησε, τράβηξε την προσοχή που δεν τράβηξαν τα σπορ αυτοκίνητα. Οι πελάτες μπορούσαν να τα παραγγείλουν σε διάφορες προδιαγραφές, όπως Junior, Standard, Super και Master.

Αυτό που βλέπετε είναι ένα εξαιρετικά συλλεκτικό σύνολο με μακρύ μεταξόνιο (LWB) και τροφοδοτείται από έναν αερόψυκτο, τρικύλινδρο, τετράχρονο κινητήρα ντίζελ 2,5 λίτρων, γνωστό για την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του. Ένα χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη, πέντε σχέσεων, διαχειριζόταν τους 38 ίππους.

Μπορεί να μην είχε γρήγορο 0-100 ή μεγάλη τελική ταχύτητα, αλλά σίγουρα μπορεί να τραβήξει την προσοχή. Δεν συναντάται κάθε μέρα ένα τρακτέρ Porsche.

Το συγκεκριμένο δείγμα που βλέπετε στις φωτογραφίες, έχει δεχθεί ένα μεγάλο φρεσκάρισμα και λειτουργεί κανονικά. Διαθέτει νέο φωτισμό, καλωδίωση, μπαταρία, μίζα και εναλλάκτη. Το καπό και τα φτερά βάφτηκαν σε κλασικό κόκκινο χρώμα σε πιστοποιημένο βαφείο και το χρώμιο ανανεώθηκε. Οι ειδικοί αποκατάστασης αντικατέστησαν επίσης τον συμπλέκτη, ενώ ένας ειδικός έκανε γενική επισκευή του κινητήρα και έλεγξε το κιβώτιο ταχυτήτων.

Ο οδηγός θα καθίσει μπροστά από ένα τριάκτινο τιμόνι και ανακαινισμένα, πλήρως λειτουργικά όργανα.

Ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση, το τρακτέρ Porsche κέρδισε γρήγορα έδαφος, καθώς επωφελήθηκε από τη φήμη των αυτοκινήτων Porsche. Ο πωλητής ισχυρίζεται ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο, με μόνο 50 τέτοιες μονάδες να έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά δεν υπάρχει τεκμηρίωση που να το αποδεικνύει.

Το τρακτέρ Porsche των φωτογραφιών δημοπρατήθηκε μέσω του Car and Classic και έπιασε 32.830 δολάρια.