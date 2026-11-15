Σε μια βραδιά όπου η υψηλή αισθητική και το πρωτοποριακό design πρωταγωνίστησαν, ο κόσμος της μόδας ενώθηκε αρμονικά με την εξέλιξη της αυτοκίνησης, υπενθυμίζοντάς μας πως το στυλ και η καινοτομία μοιράζονται κοινό όραμα.

Η παρουσία της Lepas στη διοργάνωση ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στον κόσμο της μόδας και τον σύγχρονο αυτοκινητικό σχεδιασμό, μέσα από την κοινή έμφαση στην αισθητική, την κομψότητα και την προσωπική έκφραση. Πρόκειται για αξίες που καθορίζουν τη σχεδιαστική λογική της μάρκας και αποτελούν σημείο αναφοράς στη δημιουργία των μοντέλων της.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στον 2ο όροφο της κλωστοϋφαντουργίας Πεταλούδα/Μουζάκη. Τα μηχανήματα παραγωγής και ο ιδιαίτερος βιομηχανικός χαρακτήρας του χώρου αποτέλεσαν μέρος του σκηνικού, διαμορφώνοντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον.

Η βραδιά συγκέντρωσε σημαντικούς προσκεκλημένους από τον χώρο της μόδας και όχι μόνο, ενώ η μεγάλη προσέλευση του κοινού οδήγησε στην πραγματοποίηση της επίδειξης δύο φορές, ολοκληρώνοντας με τον πλέον θετικό τρόπο τη φετινή διοργάνωση.

Τη συμμετοχή της Lepas στον σημαντικότερο θεσμό της εγχώριας βιομηχανίας μόδας υπογράμμισε το L8, ένα επιβλητικό και κομψό D-SUV που εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Η σχεδίαση και η ποιότητα κατασκευής απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους επισκέπτες, αναδεικνύοντας την προσοχή που αποδίδει η μάρκα σε κάθε λεπτομέρεια.

Για τη Lepas, άλλωστε η κομψότητα δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση, μα χαρακτηρίζει σε βάθος την ταυτότητα των μοντέλων της. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από το “Drive Your Elegance”, το μότο που αποτυπώνει ότι ο σχεδιασμός και η αισθητική κατέχουν κεντρική θέση στη συνολική εμπειρία μετακίνησης.

Η παρουσία της Lepas στο 38ο Athens Fashion Week εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική σύνδεσης της μάρκας με τον κόσμο της μόδας. Από την επιλογή του Βασίλη Ζούλια ως Elegant Partner στην Ελλάδα μέχρι τη στήριξη της νέας γενιάς δημιουργών μέσα από τα New Designers Awards by LEPAS, στα οποία συμμετείχε ως επίσημος χορηγός, η Lepas φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τη μόδα με τον σύγχρονο αυτοκινητικό σχεδιασμό.