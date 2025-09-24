Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πολλά ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον διαθέσιμα με μεγάλη αυτονομία, αλλά η ταχύτητα φόρτισης εξακολουθεί να είναι ένας τομέας που οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να βελτιώσουν. Ένα από τα κλειδιά για ταχύτερες ταχύτητες φόρτισης είναι τα ηλεκτρικά συστήματα υψηλότερης τάσης, οι αρχιτεκτονικές που λέμε.

Μόλις ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του νέου ηλεκτρικού SUV, EX90, η εταιρεία έχει αντικαταστήσει πλήρως την αρχιτεκτονική των 400V του SUV με μία νέα 800V. Όχι μόνο αυτό, αλλά η Volvo πρόσθεσε και μια σειρά από άλλα ελκυστικά χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία μπορούν ακόμη και να προστεθούν σε ένα μοντέλο του 2025, σε περίπτωση που έχετε ήδη αγοράσει ένα.

Έτσι πλέον ο εκτιμώμενος χρόνος για τη μετάβαση από το 10% στο 80% της φόρτισης έχει μειωθεί στα 22 λεπτά, μια βελτίωση 8 λεπτών σε σχέση με την τρέχουσα πλατφόρμα του EX90. Η Volvo εκτιμά επίσης ότι μπορεί να προσθέσει 250 χιλιόμετρα αυτονομίας σε 10 λεπτά φόρτισης. Μάλιστα παρόλο που η συνολική χωρητικότητα της μπαταρίας έχει μειωθεί ελαφρώς από 111 kWh σε 106, η αυτονομία φαίνεται να μην επηρεάζεται.

Εκτός από το νέο ηλεκτρικό σύστημα, η Volvo έχει εξοπλίσει το EX90 με έναν νέο κύριο επεξεργαστή που φαίνεται να έχει ενεργοποιήσει ορισμένα πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ο επεξεργαστής αυτός προέρχεται από την Nvidia και είναι γενικά πολύ πιο ισχυρός από τον υπάρχοντα. Ως αποτέλεσμα, η Volvo έχει προσθέσει αναβαθμισμένο σύστημα έκτακτης ανάγκης ώστε να λειτουργεί τόσο τη νύχτα όσο και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι, πλέον το αυτοκίνητο θα μπορεί να κατεβάζει πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους στο δρόμο που κινείστε, ενώ σε περίπτωση που το όχημα ανιχνεύσει ότι ο οδηγός αδυνατεί να οδηγήσει, το νέο λογισμικό μπορεί να σταματήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει την κλήση έκτακτης ανάγκης. Η λίστα με τις νέες λειτουργίες περιλαμβάνει, επίσης αυτόματο ελιγμό έκτακτης ανάγκης στο σκοτάδι, καθώς και Park Pilot Assist για παράλληλο παρκάρισμα.

Ενώ η Volvo δεν μπορεί να αναβαθμίσει την αρχιτεκτονική ενός υπάρχοντος EX90, προφανώς μπορεί να αναβαθμίσει το λογισμικό και μάλιστα θα το κάνει και εντελώς δωρεάν. Αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων, καθώς είναι σπάνιο για μια εταιρεία να κάνει αλλαγές υλικού σε παλαιότερα αυτοκίνητα (εκτός από ανάκληση), πόσο μάλλον να το κάνει δωρεάν. Έτσι, αν έχετε ήδη αγοράσει ένα EX90 , μπορείτε να αποκτήσετε όλα τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τις γενικές βελτιώσεις στην απόδοση χωρίς χρέωση.

Η Volvo πρόσθεσε επίσης ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, την ηλεκτροχρωμική πανοραμική ηλιοροφή. Έτσι, με το πάτημα ενός κουμπιού, η ηλιοροφή μπορεί να αλλάξει από διαφανή σε αδιαφανή, χωρίς την ανάγκη για μακρύ υφασμάτινο σκίαστρο.