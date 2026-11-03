Η Pagani αποκάλυψε το τρίτο και τελευταίο μοντέλο της επετειακής σειράς Huayra 70, ολοκληρώνοντας με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο την τριλογία που δημιουργήθηκε για τα γενέθλια του ιδρυτή της, Horacio Pagani. H νέα Huayra 70 Anima έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 31 Οκτωβρίου, στο Concours at Wynn Las Vegas, αποτελώντας μία μοναδική κατασκευή, με σχεδιαστικές και μηχανολογικές επιλογές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Το όνομα Anima σημαίνει «ψυχή» στα ιταλικά, με την Pagani να περιγράφει το αυτοκίνητο ως την ψυχή του Atelier της, αποτυπωμένη σε ένα μοντέλο παραγωγής μίας και μοναδικής μονάδας. Μάλιστα, η παρουσίασή του έγινε από τον ίδιο τον Horacio Pagani, μόλις δέκα ημέρες πριν από τα 71α γενέθλιά του, στις 10 Νοεμβρίου.

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Το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της τριλογίας

Η Huayra 70 Anima έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά ειδικών κατασκευών που ξεκίνησε με την Huayra 70 Trionfo, η οποία δημιουργήθηκε για τη συλλογή Barchetta και προορίζεται για το Σινσινάτι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολούθησε η Huayra 70 Derecho, η οποίαο παρουσιάστηκε στο Goodwood Festival of Speed τον Ιούλιο του 2026. Στην εκδήλωση του Λας Βέγκας και τα τρία αυτοκίνητα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο κοινό, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επετειακή τριλογία.

Βαφή με σκόνη διαμαντιού και εντυπωσιακή αεροδυναμική

Από τα τρία μοντέλα, το Anima ξεχωρίζει για την πιο ακραία σχεδιαστική προσέγγιση. Το αμάξωμά του συνδυάζει εκτεθειμένα τμήματα ανθρακονημάτων με ειδική μεταλλική βαφή, στην οποία έχει ενσωματωθεί σκόνη διαμαντιού. Την εικόνα συμπληρώνουν λεπτομέρειες από φύλλα πλατίνας και αποχρώσεις Inky Blue. Πίσω από το κόκπιτ δεσπόζουν μία ψηλή εισαγωγή αέρα και ένα κάθετο πτερύγιο, ενώ υπάρχουν ξεχωριστά roll hoops, σταθερή πίσω αεροτομή, μεγάλος διαχύτης και ειδικά διαμορφωμένα ανοίγματα στο πίσω μέρος.

Ένα ακόμη στοιχείο που τραβά την προσοχή είναι η ειδική εξάτμιση με έξι απολήξεις, η οποία έχει κεραμική λευκή επίστρωση. Στο εσωτερικό, οι λευκές επενδύσεις συνδυάζονται με μπλε λεπτομέρειες, εμφανή κατεργασμένα μεταλλικά στοιχεία και τους χαρακτηριστικούς διακόπτες της Pagani.

V12 με χειροκίνητο κιβώτιο επτά σχέσεων

Το σημαντικότερο, ωστόσο, βρίσκεται ανάμεσα στα καθίσματα. Η Huayra 70 Anima διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο επτά σχέσεων. Μία διάταξη που δίνει στον οδηγό άμεσο έλεγχο και παραπέμπει σε μία πιο παραδοσιακή εμπειρία οδήγησης, παρά τον εξωτικό και σύγχρονο χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Η κίνηση προέρχεται από έναν V12 κινητήρα 6,0 λίτρων με δύο turbo, κατασκευασμένο από τη Mercedes-AMG. Ωστόσο, η Pagani δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την επίσημη απόδοση της συγκεκριμένης έκδοσης. Αντίστοιχα, άγνωστη παραμένει και η τιμή.