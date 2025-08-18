Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Rho Motion, εταιρεία που ειδικεύεται στην έρευνα και τις πληροφορίες για την εφοδιαστική αλυσίδα ηλεκτρικών οχημάτων, αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των ηλεκτρικών οχημάτων που πωλήθηκαν παγκοσμίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ήταν 9,1 εκατομμύρια. Συνολικά, έχουν πωληθεί 9.1 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων, συγκεκριμένα 5,5 εκατομμύρια, στην Κίνα. Δεύτερη ακολουθεί η Ευρώπη με 2 εκατ. και τρίτη η Β.Αμερική με σχεδόν 1 εκατ.

Παγκοσμίως: 9.1 εκατ. (+28%)

Κίνα: 5.5 εκατ., (+32%)

Ευρώπη: 2 εκατ. (+26%)

Β.Αμερική: 0.9 εκατ, (+3%)

Υπόλοιπος κόσμος: 0.7 εκατ. (+40%)

Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV) αυξήθηκε κατά 26% το πρώτο εξάμηνο του έτους, φτάνοντας τις 2 εκατομμύρια μονάδες. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 26% από την αρχή του έτους, ενισχυμένες από την αύξηση των οχημάτων μικρής κατηγορίας που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παράλληλα και οι πωλήσεις υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων (PHEV) έχουν αυξηθεί κατά 27%.

Όλες οι χώρες που δίνουν κίνητρα και επιδοτήσεις για αγορά EV, είδαν αύξηση, σε αντίθεση π.χ. με τη Γερμανία που πλέον δεν “τρέχει” κανένα πρόγραμμα επιδότησης και σημείωσε μείωση -13%.

Βόρεια Αμερική

Η ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό) συνεχίζει να επιβραδύνεται, με ρυθμό 3% μέχρι σήμερα. Η καναδική αγορά παραμένει μειωμένη στο -23%, η μεξικανική αγορά έχει αυξηθεί κατά 20% και η αγορά των ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 6%.

Μετά την υπογραφή του «Big Beautiful Bill» από τον Πρόεδρο Τραμπ στις 4 Ιουλίου 2025, όλες οι φορολογικές ελαφρύνσεις καταναλωτών για καινούργια, μεταχειρισμένα και επαγγελματικά ηλεκτρικά οχήματα αποσύρονται και θα τερματιστούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Συνεπώς, αναμένεται αύξηση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων πριν από την κατάργηση της φορολογικής πίστωσης στο τέλος του τρίτου τριμήνου και στη συνέχεια απότομη μείωση της ζήτησης στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Κίνα

Η κινεζική αγορά έχει αυξηθεί κατά 32% από την αρχή του έτους κατά το πρώτο εξάμηνο. Υπάρχουν αναφορές ότι οι επιδοτήσεις ορισμένων πόλεων έχουν λήξει για το πρώτο εξάμηνο του έτους, γεγονός που προκαλεί προσδοκίες για επιβράδυνση στην κινεζική αγορά. Ωστόσο, αναμένεται ότι θα διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επιτρέποντας στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων να συνεχίσουν να αυξάνονται στη χώρα.