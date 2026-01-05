Η Mitsubishi Motors φαίνεται να ετοιμάζει σημαντικές κινήσεις στην κατηγορία των SUV, με επίκεντρο την πιθανή επιστροφή του θρυλικού Pajero, το οποίο λέγεται πως θα έρθει και στην Ευρώπη. Μάλιστα εθεάθη καμουφλαρισμένο σε δοκιμές στη Νότια Ευρώπη και την Ασία.

Το όνομα Pajero, γνωστό για την off-road κληρονομιά του και τις επιτυχίες του στο Ράλλυ Ντακάρ, απουσιάζει εδώ και πέντε χρόνια από την γκάμα, όταν και σταμάτησε η παραγωγή της προηγούμενης γενιάς. Ωστόσο, πρόσφατο teaser βίντεο της Mitsubishi υποστηρίζει ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε ένα μεγάλο SUV με ισχυρές εκτός δρόμου δυνατότητες που θα μπορούσε να φέρει το εμβληματικό όνομα.

Το νέο teaser, που κυκλοφόρησε στις αρχές Ιανουαρίου 2026, ενσωματώνει πλάνα από την αγωνιστική ιστορία της μάρκας και παρουσιάζει μια σκιασμένη εικόνα ενός SUV με τετραγωνισμένες γραμμές, υψηλό αμάξωμα και έντονα LED φωτιστικά στοιχεία, στοιχεία που παραπέμπουν σε ένα πιο ικανό εκτός δρόμου όχημα από ένα συνηθισμένο crossover. Η Mitsubishi προγραμματίζει παραγωγή αυτού του μοντέλου σε εργοστάσιο στην Ταϊλάνδη μέχρι το τέλος του 2026, με πιθανές επιλογές κινητήρων τόσο πετρελαίου όσο και υβριδικές σε κάποιες αγορές.

Παράλληλα, η Mitsubishi αποκάλυψε στο Japan Mobility Show 2025 το Elevance Concept, ένα plug-in υβριδικό SUV πρωτότυπο, με εντυπωσιακά τεχνολογικά στοιχεία και ένα μεγάλο όραμα για το μέλλον της μάρκας. Το Elevance είναι εξοπλισμένο με τετρακίνηση τεσσάρων μοτέρ βασισμένη στην τεχνολογία Super-All Wheel Control της Mitsubishi, καθώς και ένα σύστημα AI Co-Driver που προτείνει προορισμούς και βελτιστοποιεί τη διαδρομή βάσει των προτιμήσεων του οδηγού.

Το πρωτότυπο SUV διαθέτει μια λιτή και δυναμική σχεδίαση, με μακρύ καπό και καθαρή πλευρική γραμμή που προωθούν τόσο την αισθητική όσο και την πρακτικότητα. Το εσωτερικό προορίζεται για έως έξι επιβάτες σε διάταξη 2+2+2, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί αν ή πότε θα περάσει στην παραγωγή.

Η παρουσία του Elevance Concept δείχνει ότι η Mitsubishi δεν περιορίζεται απλά στην επανέκδοση ιστορικών μοντέλων, αλλά επιχειρεί μια ανασύνθεση της ταυτότητας SUV της στη νέα εποχή, συνδυάζοντας ηλεκτροκίνηση, εξελιγμένα συστήματα οδήγησης, και rally DNA.