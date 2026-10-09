Η ηλεκτροκίνηση δεν αφορά πλέον μόνο την οικονομία και την καθημερινή μετακίνηση. Ολοένα περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν την άμεση απόδοση των ηλεκτροκινητήρων για να δημιουργήσουν αυτοκίνητα με πραγματικά σπορ χαρακτήρα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το νέο Opel Corsa GSE, το οποίο πραγματοποίησε την πανελλαδική πρεμιέρα του στην Auto Athina 2026.

Βρεθήκαμε στο περίπτερο της Opel στο Metropolitan Expo και είδαμε από κοντά τη νέα, κορυφαία έκδοση του Corsa. Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch με 281 ίππους, το οποίο επιχειρεί να μεταφέρει στη νέα εποχή την παράδοση των σπορ εκδόσεων GSi και OPC.

281 ίπποι και επιτάχυνση που θυμίζει σπορ κατασκευή

Το νέο Corsa GSE αποδίδει 207 kW, δηλαδή 281 ίππους, και 345 Nm ροπής. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 χλμ./ώρα.

Οι αριθμοί αυτοί το καθιστούν το ισχυρότερο μοντέλο παραγωγής της Opel στην τρέχουσα γκάμα της. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, με το σύνολο να υποστηρίζεται από διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Torsen και ειδικά ρυθμισμένο σπορ πλαίσιο, στοιχεία που έχουν στόχο να αξιοποιούν την ισχύ και να προσφέρουν πιο άμεση απόκριση στις στροφές.

Η ανάρτηση έχει χαμηλωθεί και ρυθμιστεί ειδικά για την έκδοση GSE, ενώ το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει φρένα υψηλών επιδόσεων της Alcon με τετραπίστονες δαγκάνες. Ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης, Sport, Normal και Eco, ανάλογα με το αν προτεραιότητα είναι οι επιδόσεις ή η αποδοτικότητα.

Σπορ εμφάνιση και λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Το Corsa GSE δεν κρύβει τον χαρακτήρα του. Οι ειδικά σχεδιασμένοι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, οι φαρδύτεροι θόλοι των τροχών, η μαύρη οροφή και η πίσω αεροτομή διαφοροποιούν την εμφάνισή του από τις υπόλοιπες εκδόσεις του μικρού μοντέλου.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην καμπίνα. Τα σπορ καθίσματα διαθέτουν επενδύσεις Alcantara και υφασμάτινα τμήματα με καρό μοτίβο, ενώ τα έντονα πλευρικά στηρίγματα και τα ενσωματωμένα προσκέφαλα ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα. Οι κίτρινες ζώνες ασφαλείας, οι διακοσμητικές ραφές και οι ειδικές ψηφιακές ενδείξεις GSE ολοκληρώνουν το σύνολο.

Ηλεκτρικό, αλλά με αυτονομία έως 374 χλμ.

Για την κίνηση του Corsa GSE φροντίζει μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 54 kWh, από τις οποίες οι 51 kWh είναι αξιοποιήσιμες. Η επίσημη αυτονομία φτάνει έως τα 374 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος η φόρτιση από το 20% στο 80% απαιτεί περίπου 27 λεπτά, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Πόσο κοστίζει το νέο Opel Corsa GSE;

Το νέο ηλεκτρικό hot hatch είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με την ανακοινωμένη τιμή να ξεκινά από τις 36.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του προωθητικού προγράμματος και της κρατικής επιδότησης που αναφέρει η Opel.