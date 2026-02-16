Ένα μικρό Toyota Starlet απέδειξε ότι μερικές φορές μία φαινομενικά «ταπεινή» εμφάνιση μπορεί να κρύβει εκπλήξεις στον δρόμο. Σε ένα πρόσφατο drag race, ένα τουμπανιασμένο Starlet κατάφερε να αφήσει πίσω του ένα από τα πιο εμβληματικά θηρία της αμερικανικής αυτοκίνησης, μία Chevrolet Corvette.

Το συγκεκριμένο Toyota Starlet δεν ήταν φυσικά ένα stock σύνολο, αλλά ένα βαθιά τροποποιημένο drag car, εξοπλισμένο με έναν πανίσχυρο κινητήρα και συστήματα που το έχουν μεταμορφώσει σε πραγματική… «ρουκετομηχανή» (δυστυχώς δεν υπάρχουν περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για κινητήρα κτλ). Αντίθετα, η Corvette είναι μοντέλο παραγωγής, γνωστή για την επιτάχυνση και την κορυφαία σχέση κιλών/ίππων.

Όπως έγινε εμφανές από την εκκίνηση, το Starlet έφυγε μπροστά σχεδόν ακαριαία, με την «κούρσα» να τελειώνει σε 7,14 δευτερόλεπτα, χρόνο που ακόμα και για τα δεδομένα του drag racing θεωρείται εξαιρετικός. Η «νίκη» αυτή δείχνει ότι στο drag race δεν μετράει μόνο το μέγεθος, αλλά κυρίως η ισχύς, η μεταφορά ροπής και η σωστή ρύθμιση. Μάλιστα η συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί απόδειξη του πόσο ευέλικτη πλατφόρμα μπορεί να γίνει ένα μικρό hatch όταν βρεθεί στα χέρια έμπειρων μηχανικών και οδηγών.

Στο βίντεο, υπάρχουν και άλλες μονομαχίες με εμβληματικά και αρκετά “πειραγμένα” μοντέλα, με τον αγώνα Starlet-Corvette να είναι ο τελευταίος σε σειρά.

Παρότι αυτό το Toyota Starlet είναι προϊόν βαθιού tunin και όχι ένα εργοστασιακό σπορ αυτοκίνητο, η εικόνα του να νικά m;ia Corvette στην ευθεία, έχει κάνει ήδη τα social media να «βράζουν», προκαλώντας συζητήσεις για το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αυτοκίνητη φαντασία όταν συνδυάζεται με τις σωστές μηχανολογικές επιλογές.