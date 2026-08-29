Φανταστείτε να περιμένετε ένα ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σας και, αντί να φτάσει με ένα φορτηγάκι που έχει μπλέξει στην κίνηση, να… προσγειωθεί στο συνεργείο με drone.

Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως στις ΗΠΑ αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα. Ένας όμιλος αντιπροσώπων Ford στο Μίσιγκαν ξεκίνησε να δοκιμάζει ένα σύστημα αυτόνομης εναέριας μεταφοράς ανταλλακτικών, με στόχο να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσει ένα εξάρτημα από τη μία εγκατάσταση στην άλλη. Και επειδή ένα drone που κουβαλά ανταλλακτικά πάνω από μια πόλη πρέπει να έχει και… plan B, το συγκεκριμένο διαθέτει ακόμη και ενσωματωμένο αλεξίπτωτο ασφαλείας.

Τέλος στα ανταλλακτικά που κολλάνε στην κίνηση;

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον όμιλο Jack Demmer Automotive Group και ο στόχος είναι τα drones να μπορούν να μεταφέρουν ανταλλακτικά σε ακτίνα περίπου 20χλμ. από τις εγκαταστάσεις της.

Σήμερα, όταν ένα συνεργείο χρειάζεται επειγόντως ένα ανταλλακτικό που βρίσκεται σε άλλη εγκατάσταση, οι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστεί να το μεταφέρουν οδικώς ή να χρησιμοποιηθεί φορτηγό. Και όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη πόλη, η κίνηση μπορεί να μετατρέψει μια σχετικά απλή μεταφορά σε σημαντική καθυστέρηση. Το drone, προφανώς, δεν χρειάζεται να περιμένει στο μποτιλιάρισμα.

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, με ένα drone να απογειώνεται από αντιπροσωπεία της Ford μεταφέροντας ένα μικρό κουτί. Η απόσταση της πρώτης δοκιμής ήταν μικρή, όμως πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο βήμα ενός συστήματος που θα μπορούσε στο μέλλον να καλύψει πολύ μεγαλύτερη περιοχή.

Και αν το drone πέσει;

Το drone που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αλεξίπτωτου έκτακτης ανάγκης, το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος κατά την πτήση. Παράλληλα, ο σχεδιασμός του drone έχει γίνει έτσι ώστε ο χώρος μεταφοράς του φορτίου να παραμένει όσο το δυνατόν πιο σταθερός κατά τη διάρκεια της πτήσης. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν κάτι πάει στραβά, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει τον κίνδυνο τόσο για το φορτίο, όσο και για όσους βρίσκονται στο έδαφος.

Στην αρχή θα το πετούν άνθρωποι και μετά θα γίνει αυτόνομα

Κατά τις πρώτες δοκιμές, στο πρόγραμμα συμμετείχαν άτομα χειριστές ώστε να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τις πτήσεις. Ο τελικός στόχος όμως είναι οι παραδόσεις ανταλλακτικών να μπορούν να πραγματοποιούνται από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται προσωπικό να βρίσκεται δίπλα στο drone σε κάθε πτήση. Έτσι, ένα ανταλλακτικό θα μπορεί θεωρητικά να φεύγει από μία εγκατάσταση, να πετά πάνω από την κίνηση και να φτάνει απευθείας στο συνεργείο που το χρειάζεται.