Μετά από χρόνια φημών, αρκετών teasers και αμέτρητων συζητήσεων, η Ferrari παρουσίασε επίσημα το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της. Το όνομα αυτής Ferrari Luce και φυσικά δεν πρόκειται απλώς για μια «ηλεκτρική Ferrari», αλλά για ένα αυτοκίνητο που αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία της ιταλικής φίρμας.

Η νέα Luce δεν είναι supercar δύο θέσεων όπως θα περίμεναν πολλοί. Είναι ένα πολυτελές τετράθυρο grand tourer με πέντε θέσεις, σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, χωρίς όμως να χάνει το DNA της Ferrari (τουλάχιστον έτσι λέει η εταιρία). Μάλιστα, είναι η πρώτη Ferrari στην ιστορία που μπορεί να φιλοξενήσει κανονικά πέντε επιβάτες.

Πάνω από 1.000 ίπποι και επιτάχυνση που… ανησύχησε τη NASA

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένα τετρακινητήριο ηλεκτρικό σύστημα με τέσσερα ηλεκτρικά μοτέρ (ένα για κάθε τροχό) και ισχύ που ξεπερνά τους 1.000 ίππους. Οι πληροφορίες μιλούν για 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 2,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα πάνω από 310 χλμ./ώρα.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως η Ferrari συνεργάστηκε με τη NASA και ιατρικά κέντρα ώστε να ρυθμίσει την επιτάχυνση του αυτοκινήτου σε επίπεδα που να παραμένουν «ευχάριστα» για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Benedetto Vigna, η συνεχής και αδιάκοπη επιτάχυνση των ισχυρών EV μπορεί να γίνει υπερβολικά έντονη για τον οδηγό, καθώς λείπουν οι «παύσεις» που δημιουργούν οι αλλαγές σχέσεων σε έναν θερμικό κινητήρα.

Το μεγάλο ερώτημα φυσικά ήταν ένα: Πώς ακούγεται μια ηλεκτρική Ferrari;

Η ιταλική εταιρεία επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει fake ηχογραφημένους ήχους κινητήρα όπως κάνουν αρκετοί κατασκευαστές. Αντίθετα, το σύστημα χρησιμοποιεί πραγματικές δονήσεις από τους ηλεκτροκινητήρες και το πλαίσιο, τις οποίες επεξεργάζεται μέσω ειδικού λογισμικού ώστε να δημιουργείται ένας «μουσικός» ήχος που αλλάζει ανάλογα με το drive mode. Ο οδηγός μπορεί επίσης να τον απενεργοποιήσει πλήρως.

Σχεδίαση από τον άνθρωπο πίσω από το iPhone

Η Luce είναι ίσως η πιο διαφορετική Ferrari που έχουμε δει ποτέ σχεδιαστικά. Το design εξελίχθηκε σε συνεργασία με το LoveFrom, το studio του Jony Ive, του ανθρώπου που σχεδίασε το πρώτο iPhone, και μεγάλο μέρος της σύγχρονης εικόνας της Apple. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο πολυτελές GT παρά supercar από Maranello.

Στο εσωτερικό, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων υψηλής ανάλυσης μπροστά από τον οδηγό, χρησιμοποιεί OLED οθόνες με σαφή, καθαρή διάταξη που συνδυάζει παραδοσιακές σε στιλ βελόνες, με πιο σύγχρονες ψηφιακές «καρτέλες» δεδομένων. Παράλληλα όμως, μεγάλο μέρος του ελέγχου προέρχεται από μπουτόν και περιστροφικούς διακόπτες στο τιμόνι και την κονσόλα.

Η κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment είναι τοποθετημένη σε τέτοιο ύψος και γωνία ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα όργανα του οδηγού, όχι ως ξεχωριστό στοιχείο. Η ψηφιακή της λογική υποστηρίζει διασυνδεσιμότητα, χάρτες, πληροφορίες για την ηλεκτρική διαχείριση και βέβαια στοιχεία απόδοσης — όλα με γραφικά υψηλής ποιότητας που αντανακλούν τον premium χαρακτήρα της Ferrari. Η συγκεκριμένη χαμηλά διαθέτει διακόπτες που θυμίζουν αυτά στο cockpit αεροπλάνου, κάτι που συναντάται και ψηλά στην πλαφονιέρα.

Η μπαταρία των 122 kWh προσφέρει αυτονομία που ξεπερνά τα 530 χιλιόμετρα κατά WLTP, ενώ υποστηρίζει ταχυφόρτιση έως 350 kW. Το μοντέλο ζυγίζει 2.260 κιλά, έχει μήκος 5μ. πορτπαγκάζ 597λτ. και 23άρες ζάντες μπροστά, 24άρες πίσω.

Η πιο ακριβή νέα εποχή της Ferrari

Η τιμή της νέας Ferrari Luce ξεκινά περίπου από τις 550.000 ευρώ, πριν φυσικά μπει στη συζήτηση η εξατομίκευση που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται μέσα στο 2026.

Τι πιστεύετε; Θα καταφέρει η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari να πείσει το φανατικό κοινό της ή όχι; Πάντως τα σχόλια στο διαδίκτυο (από πιθανότατα όχι μελλοντικούς ιδιοκτήτες) είναι σε τεράστιο ποσοστό αρνητικά, κυρίως για την σχεδίαση και όχι για την ηλεκτρική καρδιά.