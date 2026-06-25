Η νεοσύστατη αμερικανική εταιρεία Slate Auto, η οποία ανήκει ουσιαστικά στον Jeff Bezos, ανακοίνωσε τις τιμές του πρώτου της ηλεκτρικού pick-up, ενός μοντέλου που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά χάρη στην ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του. Ωστόσο, η αποκάλυψη του κόστους προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Το βασικό διθέσιο pick-up της εταιρείας, γνωστό ως «Blank Slate», θα ξεκινά από τα 24.950 δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται έξοδα μεταφοράς και λοιπές χρεώσεις. Παράλληλα, θα διατίθεται και σε SUV έκδοση με δεύτερη σειρά καθισμάτων, με τιμή εκκίνησης τα 29.950 δολάρια.

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Αρχικά, η εταιρεία είχε αφήσει να εννοηθεί πως το μοντέλο θα μπορούσε να κοστίζει κάτω από 20.000 δολάρια, κάτι που πλέον δεν είναι εφικτό μετά την κατάργηση της ομοσπονδιακής επιδότησης ύψους 7.500 δολαρίων για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ. Παρόλα αυτά, το Slate παραμένει ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα της αγοράς.

Ένα ηλεκτρικό pick-up χωρίς… πολυτέλειες

Το μοντέλο ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τα περισσότερα σύγχρονα EV. Δεν διαθέτει στάνταρ οθόνη infotainment, ηχοσύστημα ή ηλεκτρικά παράθυρα, με τους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν το smartphone τους για πλοήγηση και ψυχαγωγία. Η εταιρεία βέβαια προσφέρει περισσότερα από 200 αξεσουάρ, επιτρέποντας στον αγοραστή να διαμορφώσει το όχημα σύμφωνα με τις ανάγκες του ακόμη και μετά την αγορά, με την τιμή να ανεβαίνει αναλόγως.

Το ηλεκτρικό pick-up έχει μήκος μόλις 4,4 μέτρα, διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 201 ίππων που κινεί τους πίσω τροχούς και προσφέρεται με δύο μπαταρίες. Η βασική έκδοση υπόσχεται αυτονομία περίπου 240 χιλιομέτρων, ενώ η μεγαλύτερη μπαταρία αυξάνει την αυτονομία στα περίπου 385 χιλιόμετρα. Η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει τα 900 κιλά.

Παρά τις αντιδράσεις για την τιμή και τον λιτό εξοπλισμό, το ενδιαφέρον του κοινού φαίνεται να είναι ήδη έντονο, καθώς η Slate Auto αναφέρει ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 180.000 κρατήσεις για το μοντέλο πριν ακόμη ξεκινήσει η παραγωγή του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2026.