Πόσες φορές έχει τύχει να περνάς από έναν δρόμο και να βλέπεις κάτι που θέλεις να φωτογραφίσεις, αλλά να σκέφτεσαι ότι δεν γίνεται να πιάσεις το κινητό ενώ οδηγείς; Η Toyota φαίνεται πως ετοιμάζει πατέντα ώστε να τραβάει το ίδιο το αυτοκίνητο τη φωτογραφία για εσένα.

Η ιαπωνική εταιρεία κατέθεσε την αίτηση ευρεσιτεχνίας US 2026/0261754 A1, με τίτλο «Systems and Methods for Capturing Driver-Relevant Road Scene Information», η οποία περιγράφει ένα σύστημα που μπορεί να εντοπίζει πού κοιτάζει ο οδηγός και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τις εξωτερικές κάμερες του αυτοκινήτου για να καταγράψει αυτό που του τράβηξε την προσοχή. Η αίτηση δημοσιεύτηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και παραμένει εκκρεμής.

Κοιτάς κάτι; Το αυτοκίνητο το φωτογραφίζει

Η λογική πίσω από το σύστημα. Μία εσωτερική κάμερα παρακολουθεί τη θέση του κεφαλιού και των ματιών του οδηγού, υπολογίζοντας προς ποια κατεύθυνση κοιτάζει. Την ίδια στιγμή, οι εξωτερικές κάμερες του αυτοκινήτου καταγράφουν το περιβάλλον. Το σύστημα συνδυάζει τα δύο δεδομένα και μπορεί να προσδιορίσει ποιο σημείο ή αντικείμενο βρίσκεται μέσα στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Το λογισμικό θα μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το αντικείμενο ή τοπίο που ενδιαφέρει τον οδηγό και να στρέψει ή να επιλέξει την κατάλληλη εξωτερική κάμερα για να το φωτογραφίσει.

«Hey Toyota, βγάλε φωτογραφία αυτό!»

Η πατέντα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παρακολούθηση του βλέμματος. Περιγράφει επίσης την ενεργοποίηση της λειτουργίας μέσω φωνητικής εντολής ή ενός κουμπιού, με τον οδηγό να υποδεικνύει ότι θέλει να φωτογραφίσει κάτι που βρίσκεται γύρω από το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, ο οδηγός θα μπορούσε να πει μια εντολή όπως «βγάλε φωτογραφία εκείνη την πινακίδα» και το σύστημα να χρησιμοποιήσει τη θέση του βλέμματος και τις εξωτερικές κάμερες για να εντοπίσει το αντικείμενο και να καταγράψει την εικόνα.

Οι εικόνες δεν χρειάζεται μάλιστα να παραμένουν αποθηκευμένες στο αυτοκίνητο. Η Toyota περιγράφει την αποθήκευσή τους σε ξεχωριστή φορητή συσκευή, όπως το smartphone του οδηγού.

Στην αίτηση περιγράφεται η δυνατότητα του συστήματος να αξιοποιεί δεδομένα που σχετίζονται με τον οδηγό και τα ενδιαφέροντά του. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να λαμβάνει υπόψη προηγούμενες φωτογραφίες που έχει τραβήξει ή δεδομένα από τη συνδεδεμένη συσκευή του, ώστε να καταλαβαίνει τι μπορεί να θεωρεί ενδιαφέρον. Σε ένα από τα παραδείγματα της πατέντας, το σύστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει δεδομένα από αναζητήσεις του κινητού. Αν, για παράδειγμα, ο οδηγός έχει ψάξει πρόσφατα πληροφορίες για mountain bikes, το αυτοκίνητο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι ένα ποδήλατο βουνού που θα εμφανιστεί στη διαδρομή αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος.

Η πατέντα φτάνει μάλιστα ακόμη πιο μακριά, περιγράφοντας σενάρια στα οποία το σύστημα μπορεί να συνδέεται με δεδομένα υγείας του οδηγού

Η Toyota δίνει ως παράδειγμα έναν οδηγό που έχει λάβει από γιατρό σύσταση να περπατά δύο φορές την ημέρα. Το σύστημα θα μπορούσε να αναζητήσει στη διαδρομή περιοχές όπου υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία πεζών και στη συνέχεια να παρουσιάσει στον οδηγό σχετική πληροφορία, όπως έναν χάρτη με τα σημεία όπου θα μπορούσε να περπατήσει. Αυτό δείχνει ότι η συγκεκριμένη πατέντα δεν αφορά αποκλειστικά τη φωτογραφία. Η φωτογραφική λειτουργία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ιδέας για ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί να καταλάβει τι ενδιαφέρει τον οδηγό και τι μπορεί να είναι χρήσιμο για εκείνον κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής.

Η αίτηση προστατεύει μια τεχνολογική ιδέα και περιγράφει πολλούς πιθανούς τρόπους υλοποίησής της. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τη δούμε απαραίτητα σε κάποιο από τα επόμενα μοντέλα της εταιρείας. Ωστόσο, η ιδέα έχει ενδιαφέρον και για έναν πολύ πρακτικό λόγο. Αντί ο οδηγός να προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία ενώ βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, κάτι που μπορεί να του αποσπάσει την προσοχή, το ίδιο το αυτοκίνητο θα μπορούσε να αναλάβει τη δουλειά.