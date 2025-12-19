Η τεράστια γκάμα της BYD, εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο με τον ερχομό ενός Super Hybrid DM plug-in μοντέλου, για όσους δεν είναι έτοιμοι να μεταβούν ακόμα σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο. Ο λόγος για το ολοκαίνουργιο SEAL 5 DM-i, το οποίο δηλώνει έτοιμο να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των sedan, χάρη στην άνεσή του, τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, τη μεγάλη αυτονομία και το εξαιρετικά χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Sedan, plug-in και με 1.050χλμ. αυτονομία



Το sedan αμάξωμα του BYD SEAL 5 DM-i έχει είναι εμπνευσμένο από τη φύση και ιδιαίτερα από τον ωκεανό, ενώ παράλληλα τελειοποιεί τις γραμμές, εξασφαλίζοντας αεροδυναμική απόδοση που απαιτείται για τη μέγιστη αυτονομία του plug-in υβριδικού συστήματος Super DM. Πιο συγκεκριμένα, το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα ‘Ocean X’ της BYD, με έναν συνδυασμό σχημάτων και καθαρών «πεπλατυσμένων πτερυγίων» στο κάτω μέρος, που δίνουν έντονη αίσθηση δυναμισμού. Η όψη του οχήματος συμπληρώνεται από εξελιγμένες μονάδες φωτισμού, οι οποίες ενσωματώνουν φώτα LED.

Το πλαϊνό προφίλ και οι καθαρές επιφάνειες συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλού συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα. Ωστόσο, παρά τη χαμηλή κλίση της οροφής, η εταιρία τονίζει ότι εξασφαλίζεται άφθονος χώρος στη καμπίνα για τους ενήλικες που κάθονται στα πίσω καθίσματα. Το συνολικό προφίλ είναι εκλεπτυσμένο, ενισχυμένο από τις στάνταρ ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενώ στο πίσω μέρος τα μοντέρνα φωτιστικά σώματα συνδυάζουν φωτεινές λωρίδες με λεπτομέρειες σε σχήμα σταγόνας νερού, δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης.

Εσωτερικό ποιοτικό, που προάγει την ηρεμία και το φυσικό φως

Στο εσωτερικό, το SEAL 5 DM-i εφοδιάζεται με καθίσματα από vegan δέρμα ενώ φυσικά είναι γεμάτο με χρήσιμες τεχνολογίες για την καθημερινή ζωή, όπως το στάνταρ σύστημα καθαρισμού αέρα PM2.5, το οποίο φροντίζει τα επιβλαβή σωματίδια να μένουν εκτός του εσωτερικού του οχήματος.

Η καμπίνα είναι ιδαίτερα φωτεινή και χάρη στη στάνταρ ηλιοροφή, η οποία διαθέτει επίσης σκίαστρο για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό κατά τις πιο ζεστές ημέρες.

Το ταμπλό του SEAL 5 DM-i φιλοξενεί μια οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών, με τη δυνατότητα περιστροφής από κάθετο σε οριζόντιο προσανατολισμό, καθώς και πολλαπλές συντομεύσεις αφής για τη θέρμανση και τον αερισμό. Παρέχει επίσης φωνητικό έλεγχο, ώστε οδηγός και επιβάτες να έχουν πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες με μια απλή εντολή. Για όσους προτιμούν φυσικούς διακόπτες, το πολυλειτουργικό τιμόνι επιτρέπει τον έλεγχο πολλών λειτουργιών, ενώ περισσότερες δυνατότητες βρίσκονται στο «BYD Heart», τον πυρήνα της κεντρικής κονσόλας, όπου τα πλήκτρα περιβάλλουν τον επιλογέα ταχυτήτων εμπνευσμένο από κρύσταλλο. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα για OTA ενημερώσεις, αλλά και τεχνολογία V2L.

Το μεταξόνιο των 2.718χλστ. στο SEAL 5 DM-i εξασφαλίζει άνετα ταξίδια για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών των 508 λίτρων, κορυφαίος στην κατηγορία, είναι υπεραρκετός για αρκετές βαλίτσες.

Με την κορυφαία τεχνολογία Super DM plug-in hybrid

Η συγκεκριμένη, συνδυάζει την υπερσύγχρονη Blade Battery της εταιρείας με έναν ειδικά σχεδιασμένο, υπέρ-αποδοτικό βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων, για ισχυρή απόδοση και μεγάλη αυτονομία στην καθημερινή χρήση.

Η τεχνολογία Super Hybrid DM (Dual Mode) μπορεί να λειτουργεί με δύο ξεχωριστούς τρόπους: EV Mode: Οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. HEV Mode: Ο βενζινοκινητήρας τροφοδοτεί με ενέργεια τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω ενός inverter, ενώ το αυτοκίνητο προσφέρει απόκριση όμοια με αυτή ενός καθαρού ηλεκτρικού οχήματος. Όταν οι απαιτήσεις επιδόσεων είναι υψηλές, το HEV μπορεί να αλλάξει από Series σε Parallel, συνδυάζοντας τη δύναμη του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη ισχύ.

Το SEAL 5 DM-i διαθέτει περισσότερη από αρκετή ισχύ για την καθημερινή οδήγηση, επιταχύνοντας από 0-100χλμ./ώρα σε μόλις 7,5 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η εξελιγμένη τεχνολογία Super DM συνδυάζει αυτήν την απόδοση με εξαιρετικά χαμηλή μεικτή κατανάλωση καυσίμου (WLTP σταθμισμένη συνδυασμένη) μόλις 1,7λτ.100χλμ. μειώνοντας σημαντικά το καθημερινό κόστος χρήσης. Αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και το ρεζερβουάρ γεμάτο, αυτό το υπερσύγχρονο sedan προσφέρει συνδυασμένη αυτονομία άνω των 1.000χλμ. ιδανική για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Στην καρδιά του συστήματος κίνησης βρίσκεται η Blade Battery της BYD, η οποία χρησιμοποιεί χημεία λιθίου-σιδηρού-φωσφόρου (LFP) για υψηλότερα επίπεδα αντοχής και ασφάλειας σε σχέση με τις παραδοσιακές μπαταρίες EV και PHEV, χωρίς τη χρήση νικελίου ή κοβαλτίου. Μπορεί ακόμη και να περάσει το τεστ διάτρησης με καρφί (nail penetration test), μία από τις πιο αυστηρές αξιολογήσεις ασφάλειας για μπαταρίες αυτοκινήτων.

Από 34.890 ευρώ σε μία έκδοση

Το SEAL 5 DM-i είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στην τιμή των 34.890 ευρώ σε μία έκδοση εξοπλισμού, όπου διαθέτει εκτενή λίστα βασικού εξοπλισμού. Η έκδοση Design περιλαμβάνει LED προβολείς και πίσω φώτα, ηλιοροφή με σκίαστρο, ζάντες αλουμινίου διχρωμίας 17 ιντσών, καθίσματα από vegan δέρμα, αισθητήρα βροχής, ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού/συνοδηγού, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, περιστρεφόμενη οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, τέσσερις θύρες USB (δύο εμπρός, δύο πίσω), κλιματισμό δύο ζωνών, αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα 360 μοιρών, Vehicle-to-Load (V2L), ασύρματη φόρτιση smartphone 15W και ηχοσύστημα με οκτώ ηχεία.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης πλήρη σειρά τεχνολογιών υποβοήθησης οδήγησης, όπως Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keep Assistance, Σύστημα Διαχείρισης Κόπωσης Οδηγού και Ειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας εμπρός και πίσω, Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) και λειτουργία Emergency Call, που ειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση ατυχήματος, Blind Spot Detection, Rear Collision Warning και Door Opening Warning.

Και φυσικά με εγγύηση

Η στάνταρ εγγύηση κατασκευαστή για το SEAL 5 DM-i είναι έξι χρόνια ή 150.000χλμ. ενώ ο ηλεκτροκινητήρας καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 150.000χλμ. Η Blade Battery, από την πλευρά της, καλύπτεται για οκτώ χρόνια ή 250.000χλμ. με εγγύηση ότι θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας.