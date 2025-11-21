Πως να μην ανακηρυχθεί για μία ακόμη φορά πολυτιμότερη μάρκα αυτοκινήτου παγκοσμίως η Toyota, όταν από τη μία ετοιμάζει ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρίες στερεάς κατάστασης και από την άλλη φτιάχνει νέο 2λιτρο μοτέρ που αποδίδει μέχρι 600 άλογα;

Με τον κόσμο της αυτοκίνησης να αλλάζει ασταμάτητα, η Toyota παραμένει μία από τις ελάχιστες εταιρίες που μπορεί να συμβαδίζει σε κάθε τομέα (σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα και να καινοτομεί). Πριν μερικές μέρες σας ενημερώναμε πως οι Ιάπωνες δεν βιάστηκαν να εμβαθύνουν στην ηλεκτροκίνηση μιας και το δικό τους all in, θα γίνει στην προηγμένη τεχνολογία των μπαταριών στερεάς μορφής.

Παράλληλα όμως, ο Akio Toyoda, έχοντας δώσει το πράσινο φως για επενδύσεις και σε μοτέρ βενζίνης, ήταν ο λόγος που η φίρμα κατασκεύασε δύο νέα “διαμάντια”. Αυτοί οι επερχόμενοι turbo βενζινοκινητήρες, που σχεδιάζονται με χωρητικότητα 1,5 λίτρων και 2,0 λίτρων, είναι μικρότεροι και ελαφρύτεροι από τους τωρινούς, ενώ παράλληλα έχουν τεράστιες επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος από τους δύο κινητήρες αποκτά ειδική επεξεργασία από την Gazoo Racing και τοποθετείται στο εντυπωσιακό M Concept.

Το συγκεκριμένο, άγριο hot hatch με τον μεσαίο κινητήρα εξέπληξε τους πάντες όταν έκανε το ντεμπούτο του ως M Concept (σε GR Yaris) στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο τον Ιανουάριο. Με τον νέο κινητήρα τοποθετημένο στο κέντρο, ο πύραυλος τσέπης διέθετε έναν υπερσυμπιεστή της IHI, ανεβάζοντας την απόδοση σε περίπου 450 ίππους. Ωστόσο, οι μηχανικοί της Toyota αναφέρουν ότι υπάρχουν δυνατότητες για πολύ περισσότερα άλογα: «Με έναν μεγαλύτερο υπερσυμπιεστή, πάνω από 600 ίπποι είναι εύκολα εφικτοί».

Σύμφωνα με την Toyota, τα μοντέλα με τον κινητήρα μπροστά τοποθετημένο, φθείρουν τα μπροστινά ελαστικά τρεις φορές πιο γρήγορα από τα πίσω, λόγω της διάταξης τετρακίνησης και της θέσης του κινητήρα. Μετατοπίζοντας τον κινητήρα προς τα πίσω και διατηρώντας την τετρακίνηση, βελτιώνεται ο χειρισμός και παράλληα μειώνεται η υποστροφή.

Στο M Concept, ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων μεταφέρθηκαν από μπροστά, πίσω από το κάθισμα του οδηγού, ενώ οι μηχανικοί συνεργάστηκαν στενά, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενες δοκιμές και κάνοντας ευρείες βελτιώσεις σε αμάξωμα και πλαίσιο.

Τώρα η Toyota έβαλε το M Concept στην πίστα, ενώ πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν αυτό το μοτέρ να μπαίνει και στο νέο MR2.