Η McLaren είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο SUV. Μετά από χρόνια κατά τα οποία η βρετανική εταιρεία απέφευγε να ακολουθήσει τον δρόμο που έχουν ήδη πάρει Ferrari, Lamborghini και Aston Martin, επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει το πρώτο SUV της ιστορίας της.

Και ενώ η απόφαση για το ίδιο το μοντέλο έχει πλέον ληφθεί, υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο. Από τι θα είναι κατασκευασμένο;

Για μια εταιρεία που έχει κάνει το ανρακόνημα βασικό κομμάτι της ταυτότητάς της, η απάντηση θα έμοιαζε αυτονόητη. Δεν είναι όμως.

Ο COO της McLaren Automotive, Michael Straughan, αποκάλυψε στο Top Gear ότι η εταιρεία δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν το SUV θα χρησιμοποιεί ανθρακονημάτινη δομή ή αλουμίνιο. Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από το αν η McLaren καταφέρει να προσαρμόσει την τεχνολογία ανθρακονήματος στις πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και απαιτήσεις ενός SUV.

«Το DNA μας είναι carbon», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Straughan, εξηγώντας ωστόσο ότι η McLaren δεν έχει δεσμευτεί ακόμη σε αυτή τη λύση. Ο λόγος είναι πως ένα SUV είναι πολύ μεγαλύτερο και διαφορετικό κατασκευαστικά από τα χαμηλά, ελαφριά supercars στα οποία η McLaren έχει συνηθίσει να εφαρμόζει ανθρακονημάτινες κατασκευές.

Εάν η εταιρεία δεν καταφέρει να κάνει την ανθρακονημάτινη κατασκευή λειτουργική και αποδοτική για το συγκεκριμένο μέγεθος, τότε η εναλλακτική θα είναι το αλουμίνιο. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα για τη McLaren. Η εταιρεία θέλει το SUV να διατηρήσει τη φιλοσοφία χαμηλού βάρους που χαρακτηρίζει τα μοντέλα της, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις αυξημένες διαστάσεις, το βάρος και τις διαφορετικές απαιτήσεις ενός τετρακίνητου υβριδικού SUV υψηλών επιδόσεων.

Η McLaren έχει ήδη ξεκαθαρίσει και ποιον θεωρεί βασικό ανταγωνισμό

Σύμφωνα με τον Straughan, το νέο SUV θα κοιτάξει κυρίως προς τις Lamborghini Urus και Aston Martin DBX, ενώ η Ferrari Purosangue δεν θεωρείται απαραίτητα άμεσος αντίπαλος.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το νέο SUV δεν θα βασιστεί σε πλατφόρμα άλλου κατασκευαστή. Η McLaren αναφέρει ότι το μοντέλο θα εξελιχθεί εξ ολοκλήρου από την ίδια, ενώ θα χρησιμοποιεί και δικό της υβριδικό σύστημα κίνησης.