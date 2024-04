Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου για το 2024, η Hyundai Motor Company ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της στην κινεζική αγορά παρουσιάζοντας το ηλεκτρικό (EV) όχημα υψηλών επιδόσεων IONIQ 5 N, το ολοκαίνουργιο SANTA FE και το νέο TUCSON.

Το ηλεκτρικό (EV) υψηλών επιδόσεων IONIQ 5 N, ειδικότερα, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης για τη Hyundai Motor στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο.

Το IONIQ 5 N ανοίγει νέους ορίζοντες για ηλεκτρικά (EV) οχήματα υψηλών επιδόσεων στην Κίνα

Από το παγκόσμιο ντεμπούτο του στο Goodwood Festival of Speed τον Ιούλιο του περασμένου έτους, το IONIQ 5 N έχει δημιουργήσει πολύ θόρυβο και έχει κερδίσει πολλαπλές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων : 2024 World Performance Car by World Car Awards, 2024 iF Design Awards και 2023 TopGear.com Awards.

Ως το πρώτο ηλεκτρικό (EV) όχημα υψηλών επιδόσεων της Hyundai N, το IONIQ 5 N ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της Hyundai Motor μεγιστοποιώντας την οδηγική απόδοση. Λειτουργεί ως ένα συμβολικό μοντέλο που προβάλλει το «Hyundai Motor Way», τη βασική στρατηγική ηλεκτροκίνησης που προωθεί την ευέλικτη ηλεκτροκίνηση και βασίζεται στη σχεδιαστική κληρονομιά της μάρκας.

«Το IONIQ 5 N ενσωματώνει τα τρία βασικά στοιχεία της Hyundai N: Corner Rascal, Racetrack Capability και Everyday Sports Car» δήλωσε ο κ. Till Wartenberg, Vice President και Head του N Brand & Motorsport της Hyundai Motor Company. «Αυτό το μοντέλο ανοίγει νέους ορίζοντες για τα ηλεκτρικά (EV) οχήματα υψηλών επιδόσεων, προσφέροντας οδηγικό ενθουσιασμό που παραμένει αμετάβλητος ακόμη και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης».

Το ολοκαίνουργιο SANTA FE και το νέο TUCSON ενισχύουν τη γκάμα των SUVs της Hyundai Motor στην Κίνα

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η Hyundai Motor παρουσίασε επίσης το ολοκαίνουργιο SANTA FE και το νέο TUCSON ενισχύοντας τη γκάμα των SUVs της εταιρείας, παράλληλα με το στρατηγικό κινεζικό μοντέλο, MUFASA, που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο.

Το ολοκαίνουργιο SANTA FE έρχεται πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του μοντέλου της 4ης γενιάς στην κινεζική αγορά τον Απρίλιο του 2019. Η εταιρεία σχεδιάζει το λανσάρισμα του μοντέλου το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το ολοκαίνουργιο SANTA FE ξεχωρίζει με την έντονη παρουσία του, το μακρύ μεταξόνιο και τη χαρακτηριστική του σιλουέτα που χαρακτηρίζεται από μια φαρδιά πίσω πόρτα. Διαθέτει τον εμβληματικό H σχεδιασμό των φωτιστικών σωμάτων, μπροστινό προφυλακτήρα με το μοτίβο H και μια τολμηρή γραμμή οροφής που τονίζει την εντυπωσιακή παρουσία του. Επιπλέον, το SUV προσφέρει έναν ευρύχωρο και ευχάριστο χώρο διαβίωσης που επιτρέπει στους επιβάτες να απολαμβάνουν την ζωή στην ύπαιθρο ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, η Hyundai Motor παρουσίασε το νέο TUCSON, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, το νέο Tucson διαθέτει ευρύχωρο εσωτερικό με μήκος 4.670 mm και μεταξόνιο 2.755 mm, ενισχύοντας την απήχησή του στην αγορά.

Με τα SANTA FE, TUCSON και MUFASA, το στρατηγικό συμπαγές SUV που κυκλοφόρησε στην Κίνα τον περασμένο Ιούνιο, η Hyundai Motor στοχεύει να καλύψει τις διαφορετικές απαιτήσεις των Κινέζων καταναλωτών μέσω της διευρυμένης γκάμας των SUVs της.

Νέα μοντέλα, N οχήματα υψηλών επιδόσεων και προηγμένη τεχνολογία υδρογόνου στην οθόνη

Στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η Hyundai Motor παρουσιάζει την ανταγωνιστική της γκάμα σε έναν εκθεσιακό χώρο που εκτείνεται σε 1.208 τετραγωνικά μέτρα και παρουσιάζονται τα νέα μοντέλα, η Hyundai N και οι δυνατότητες της τεχνολογίας υδρογόνου της εταιρείας.

Το New Model Zone αναδεικνύει τα IONIQ 5 N, IONIQ 5 N Drift Spec, το ολοκαίνουργιο SANTA FE και το SANTA FE XRT concept. Εκτίθενται επίσης μοντέλα μαζικής παραγωγής, όπως το SONATA που κυκλοφόρησε στην Κίνα τον Μάρτιο, το SONATA N-Line, το SUV PALISADE και το νέο TUCSON.

Το Hyundai N Zone παρουσιάζει μια σειρά μοντέλων N, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων όπως το ELANTRA N1 Cup Car, ELANTRA N και N Vision 74 καθώς και εξειδικευμένα ανταλλακτικά N Performance. Η ζώνη διαθέτει επίσης τον N Racing Simulator που επιτρέπει στους επισκέπτες να βιώσουν τη μοναδική δυναμική οδηγική αίσθηση και την τεχνολογία των οχημάτων N υψηλών επιδόσεων.

Στη Ζώνη Τεχνολογίας Υδρογόνου, η Hyundai Motor παρουσιάζει τη λύση «HTWO Grid» που συνδυάζει τις δυνατότητες των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου Hyundai περιλαμβάνοντας όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας του υδρογόνου, παραγωγή-αποθήκευση, μεταφορά-χρήση. Ως προσαρμοσμένη ολοκληρωμένη λύση ενέργειας υδρογόνου, μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών χρηστών. Η ζώνη παρουσιάζει επίσης το διόραμα W2H (Waste-to-Hydrogen) και το ηλεκτρικό (EV) μοντέλο κυψελών καυσίμου υδρογόνου NEXO της Κινεζικής αγοράς, που παρουσιάζει τη μετατροπή συστημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου και οργανικών αποβλήτων σε υδρογόνο, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας για φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η Hyundai Beijing υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) με την Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) με σκοπό την κάλυψη της αγοράς New Energy Vehicle (NEV) της Κίνας ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Hyundai Motor στην ηλεκτροκίνηση στην Κίνα.