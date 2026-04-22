Στα τέλη Μαρτίου σας ενημερώναμε πως έγιναν τα εγκαίνια του A1 Motor Park, λίγο έξω από την Σόφια. Ένα από τα πιο φιλόδοξα projects που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του motorsport στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια.



Το circuit έχει μήκος 3,91 χιλιόμετρα και διαθέτει 15 στροφές, με σχεδίαση που συνδυάζει γρήγορα κομμάτια και τεχνικά σημεία, δημιουργώντας ένα απαιτητικό σύνολο για οδηγούς και ομάδες. Η μεγάλη ευθεία που ξεπερνά τα 900 μέτρα, επιτρέπει υψηλές τελικές ταχύτητες, ενώ το πλάτος της πίστας φτάνει έως και τα 15 μέτρα, ενισχύοντας τις δυνατότητες προσπεράσεων. Πέρα από την ίδια τη διαδρομή, το project περιλαμβάνει και πλήρως σύγχρονες υποδομές, με pits και garage τελευταίας γενιάς, race control, ιατρικό κέντρο, χώρους φιλοξενίας και εγκαταστάσεις για εταιρικά events και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.



Η κατασκευή της πίστας, η οποία πληροί προδιαγραφές FIA Grade 3 και FIM, κάτι που της επιτρέπει να φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις, από κατηγορίες GT και Formula 3, έως και αγώνες μοτοσυκλέτας (έως WorldSBK), έγινε από ιδιώτες επενδυτές με επικεφαλής τον Kalin Peshov, CEO της κατασκευαστικής Glavbolgarstroy. Ο συγκεκριμένος, κάλεσε τον Youtuber Mark McCann Mk2 να δει τις εγκαταστάσεις και να τρέξει στην πίστα.

Στο παρακάτω βίντεο είναι η μισάωρη περιήγησή του στις εγκαταστάσεις της πίστας, οι οποίες πραγματικά εντυπωσιάζουν, και σίγουρα θα την φέρουν στην παγκόσμια ελίτ. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ευελιξία της χάραξης, καθώς μπορούν να διαμορφωθούν έως και 21 διαφορετικές διαδρομές, στοιχείο που καθιστά το A1 Motor Park ιδανικό τόσο για αγώνες, όσο και για track days και εκπαιδευτικά προγράμματα.