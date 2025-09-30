Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Όσοι παρακολουθούν Formula 1 ή ακολουθούν τον επτάκις πρωταθλητή στα social, θα γνωρίζουν την αγάπη του για τα σκυλιά. Ο Βρετανός λάτρευε το αγγλικό Bulldog του, Roscoe, και τον έπαιρνε παντού μαζί του. Στα paddocks, στις συνεντεύξεις, καμιά φορά ακόμα και στους πανηγυρισμούς μετά από μία καλή εμφάνιση (μάλιστα είχε λάβει και ειδική άδεια από την FIA για να τον έχει σχεδόν παντού μαζί του).

Δυστυχώς όμως ο Roscoe (όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο) τελευταία δεν ήταν καλά και βρισκόταν ουσιαστικά σε κώμα, λόγω βαριάς πνευμονίας. Τελικά, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Hamilton, μετά από τέσσερις ημέρες που το σκυλί ζούσε με μηχανική υποστήριξη, απεβίωσε.

Η ανακοίνωση του ίδιου: “Μετά από τέσσερις μέρες σε μηχανική υποστήριξη, παλεύοντας με κάθε δύναμη που είχε, έπρεπε να πάρω την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Ρόσκο. Νιώθω τόσο ευγνώμων και τιμημένος που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο. Το να φέρω τον Ρόσκο στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ και θα θυμάμαι για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Παρόλο που έχω χάσει και την Κόκο (το δεύτερο σκυλί που είχε), δεν έχω ξαναβρεθεί αντιμέτωπος με το να κοιμίσω σκύλο. Είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω μια βαθιά σύνδεση με όλους όσους έχουν περάσει την απώλεια ενός αγαπημένου κατοικίδιου. Παρόλο που ήταν τόσο δύσκολο στο τέλος, το να τον έχεις ήταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής, να αγαπάς τόσο βαθιά και να αγαπιέσαι σε αντάλλαγμα.

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη που έχετε δείξει στον Ρόσκο όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν τόσο ξεχωριστό να το βλέπω και να το νιώθω.”

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lewis Hamilton (@lewishamilton)



Να πούμε πως ο Roscoe, είχε δικό του προφίλ στο Instagram με 1.3 εκατ. ακόλουθους.