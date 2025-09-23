Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Τομ Ματάνο, σχεδιαστής του αρχικού Mazda Miata, πέθανε στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 76 ετών.

Η μακρά και ιστορική καριέρα του Ματάνο τον οδήγησε σε πολλά μέρη, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για την εποχή του στη Mazda. Ηγήθηκε του πρώτου αμερικανικού στούντιο σχεδιασμού της Mazda από το 1983 και, ενώ βρισκόταν εκεί, ηγήθηκε του σχεδιασμού παραγωγής του αρχικού MX-5 Miata, μετατρέποντας μια ιδέα σε πραγματικότητα. Λίγο αργότερα, επέβλεψε το σχεδιασμό του RX-7 τρίτης γενιάς, ίσως του πιο όμορφου ιαπωνικού αυτοκινήτου όλων των εποχών.

Ο Ματάνο καταλάβαινε ότι η επιτυχία ενός αυτοκινήτου όπως το Miata δεν ήταν απλώς η διάθεσή του στην αγορά, αλλά η υποστήριξή του. Για το σκοπό αυτό, ενημέρωνε συνεχώς το αυτοκίνητο, ενθάρρυνε τους πάντες να το δοκιμάσουν και ήταν βασικό μέλος των εκδηλώσεων Miata μέχρι το τέλος.

Μία ζωή γεμάτη αυτοκίνητο

Ο Τσουτόμο «Τομ» Ματάνο γεννήθηκε στο Ναγκασάκι το 1947. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Seikei του Τόκιο το 1969 με πτυχίο μηχανικού, αλλά με στόχο μια καριέρα στον σχεδιασμό αυτοκινήτων, ήρθε στις ΗΠΑ το 1970 για να εγγραφεί στο Art Center College of Design στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Μετά την αποφοίτησή του, η GM προσέλαβε τον Ματάνο για να εργαστεί στο τμήμα Oldsmobile πριν τον στείλει στην Αυστραλία στο στούντιο σχεδιασμού Holden. Μετά από επτά χρόνια, ο Ματάνο μετακόμισε στη Γερμανία για να αναλάβει μια θέση στην BMW. Ασχολήθηκε με τα πρώτα σχέδια αυτού που έγινε η Σειρά 3 E36, αλλά η γερμανική προσέγγιση δεν ήταν για αυτόν. Πρόσφατα δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο ότι σε μια εταιρεία όπως η BMW, καταλήγεις να ξοδεύεις δεκαετίες δουλεύοντας σε ένα μοντέλο, αλλά ο ίδιος ήθελε να ασχοληθεί με περισσότερα έργα.

Μετά από μόλις ένα χρόνο στην BMW, επέστρεψε στη Νότια Καλιφόρνια για να αναλάβει τη θέση του επικεφαλής σχεδιαστή στο στούντιο σχεδιασμού της Mazda για τη Βόρεια Αμερική στο Irvine της Καλιφόρνια. Ήταν εκείνη την εποχή στην Ιαπωνία, όταν ο πρώην δημοσιογράφος και σχεδιαστής προϊόντων Bob Hall εργαζόταν πάνω σε μια ιδέα για ένα «ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο», στο πρότυπο κλασικών roadster όπως η Lotus Elan, η Alfa Romeo Spider, η MGB και το Fiat 124.Αυτό το έργο είχε ως πρωταγωνιστή τον Kenichi Yamamoto ο οποίος έγινε πρόεδρος της Mazda το 1987. Η Mazda έκανε μεγάλο μέρος της αρχικής εργασίας σε αυτό που ονομάστηκε Miata στην Ιαπωνία, αλλά οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν όταν η αυτοκινητοβιομηχανία διοργάνωσε διαγωνισμό σχεδιασμού μεταξύ των διαφόρων στούντιο της.

Το 1986, ο Matano έγραψε (κυριολεκτικά) το μέλλον του Miata. «Έγραψα την ιστορία των τριών γενεών, σαν κάποιος 20 χρόνια αργότερα να αγόρασε τον Οδηγό Συλλεκτών για το Miata», είχε δηλώσει. Στόχος του δεν ήταν απλώς να κατασκευάσει ένα σπορ αυτοκίνητο, αλλά να το καλλιεργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Το RX-7 ήταν το αποτέλεσμα ενός άλλου διαγωνισμού σχεδιασμού, τον οποίο κέρδισε το στούντιο του Matano στην Καλιφόρνια. Η Mazda επέλεξε ένα σχέδιο του Wu-Huang Chin, αλλά ο Matano ήταν αυτός που έδωσε τον τόνο για το αυτοκίνητο. «Η προσωπική μου επιθυμία ή στόχος ήταν να το κάνω ένα διαχρονικό σχέδιο».

Μετά τις επιτυχίες του Miata και του RX-7, ο Matano ανέβηκε στην ιεραρχία, επικεφαλής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης στη Mazda North America και στη συνέχεια επιβλέποντας όλα τα παγκόσμια στούντιο σχεδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας.