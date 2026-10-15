Η Peugeot επέλεξε το Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 για να παρουσιάσει ένα από τα πιο ακραία πρωτότυπα που έχουμε δει από τη γαλλική εταιρεία. Ονομάζεται E-T16 Concept, αποδίδει 816 ίππους και αποτελεί έναν σύγχρονο φόρο τιμής στο θρυλικό 205 T16, το αυτοκίνητο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι το 1985 και το 1986.

Όμως το νέο πρωτότυπο δεν κοιτάζει μόνο προς το παρελθόν. Αποτελεί ταυτόχρονα μια εντυπωσιακή επίδειξη της νέας σχεδιαστικής γλώσσας Peugeot Feline Future, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την επόμενη γενιά του ηλεκτρικού E-208.

Τρεις ηλεκτροκινητήρες και 816 ίπποι

Στην καρδιά του E-T16 Concept βρίσκονται τρεις ηλεκτροκινητήρες, ένας εμπρός και δύο πίσω, με συνδυαστική ισχύ 816 ίππων. Σύμφωνα με την Peugeot, πρόκειται για το ισχυρότερο μοντέλο στην ιστορία της, ενώ η αναλογία βάρους προς ισχύ βρίσκεται κάτω από τα 2 κιλά ανά ίππο. Το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ για την επιτάχυνση από τα 0 στα 300 χλμ./ώρα απαιτούνται μόλις 16 δευτερόλεπτα.

Η τετρακίνηση συνεργάζεται με σύστημα Torque Vectoring, το οποίο κατανέμει τη ροπή σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στους δύο πίσω τροχούς και στους δύο άξονες, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, μεταξύ των οποίων και ένα πρόγραμμα Track, με ρυθμίσεις για την απόδοση, την κατανομή της ροπής και την ανάρτηση. Για τον έλεγχο αυτής της ισχύος, το πρωτότυπο διαθέτει τέσσερα δισκόφρενα διαμέτρου 380 χιλιοστών, ελαστικά Michelin πλάτους 275 χιλιοστών εμπρός και 315 χιλιοστών πίσω, καθώς και υδραυλικό χειρόφρενο, όπως στα αγωνιστικά ράλι.

Με σχεδίαση που παραπέμπει στο 205 T16

Η εμφάνιση του E-T16 Concept είναι επιθετική, με φουσκωμένους θόλους, μεγάλες εισαγωγές και εξαγωγές αέρα, αεροδυναμικό διαχύτη με ρυθμιζόμενα πτερύγια και μια εντυπωσιακή πίσω αεροτομή. Οι αναφορές στο 205 T16 είναι εμφανείς, από το ματ γκρι χρώμα μέχρι την κόκκινη φωτεινή γραμμή που διατρέχει το αμάξωμα. Μία από τις πιο θεαματικές λεπτομέρειες είναι ότι ολόκληρο το πίσω τμήμα ανασηκώνεται, αποκαλύπτοντας τους δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες και στοιχεία της ανάρτησης. Εκεί όπου το ιστορικό αγωνιστικό φιλοξενούσε τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, το νέο πρωτότυπο αναδεικνύει την ηλεκτρική του τεχνολογία.

Αυτονομία 400 χιλιομέτρων και φόρτιση σε λιγότερο από 15 λεπτά

Παρά τον ακραίο χαρακτήρα του, η Peugeot υποστηρίζει ότι το E-T16 Concept σχεδιάστηκε με γνώμονα και την καθημερινή χρήση. Διαθέτει αρχιτεκτονική 800 Volt και μπαταρία 85 kWh, με ανακοινωμένη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Η φόρτιση από το 10% έως το 80% υπολογίζεται σε λιγότερο από 15 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Στο εσωτερικό, το πρωτότυπο παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του Peugeot i-Cockpit, με πανοραμική οθόνη HD 21 ιντσών και το τετράγωνο τιμόνι Hypersquare, το οποίο συνδυάζεται με τεχνολογία steer-by-wire, δηλαδή ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης χωρίς μηχανική σύνδεση όπως στα συμβατικά συστήματα.

Το μέλλον του ηλεκτρικού E-208;

Η Peugeot ξεκαθαρίζει ότι το E-T16 Concept αποτελεί την ακραία έκφραση του οράματός της για την επόμενη γενιά του E-208 και τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της εταιρείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα μοντέλο παραγωγής θα διαθέτει τους 816 ίππους ή τις ίδιες επιδόσεις. Το πρωτότυπο λειτουργεί κυρίως ως τεχνολογική και σχεδιαστική βιτρίνα.