Τον Σεπτέμβριο η Peugeot αποκάλυψε το όνομα του νέου της concept car. Σήμερα μας δίνει και μια φωτογραφία από την εξωτερική σχεδίαση του αυτοκινήτου. Με την μελλοντική, «αιλουροειδή» σχεδιαστική της ταυτότητα, η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία αποτυπώνει το όραμά της για το αύριο.

Στις 12 Νοεμβρίου, στις 10:11 π.μ. μέσα στο FORTNITE, στην PEUGEOT POLYGON City θα γίνει η εκκίνηση της παρουσίασης. Και στη μία το μεσημέρι, την ίδια ημερομηνία η Peugeot θα ανεβάσει στο You Tube το πρωτοποριακό της concept και θα αποκαλύψει το χαρισματικό γαλλικό σχεδιασμό που σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της γαλλικής φίρμας.

Τι σημαίνει όμως FORTNITE.

Το PEUGEOT POLYGON CITY, είναι ένα ανεξάρτητο νησί Fortnite. Δεν χρηματοδοτείται αλλά υποστηρίζεται ή διαχειρίζεται από την Epic Games, Inc.

Είναι ένα νησί που δημιουργήθηκε από τη Gameloft, ηγέτη στην ανάπτυξη και έκδοση πολυπλατφορμικών παιχνιδιών, σε στενή συνεργασία με την ομάδα σχεδίασης της PEUGEOT.

Ίσως μπερδευτήκατε. Και σωστά θα μπερδευτήκατε. Σίγουρα όμως στις 12 Νοεμβρίου θα καταλάβετε περισσότερα όταν δείτε το concept car στο διαδίκτυο.

Ωστόσο μπορούμε να σας πούμε ότι το μοναδικό αυτό νησί έχει τη μορφή του Hypersquare, του επαναστατικού συστήματος διεύθυνσης της PEUGEOT με τεχνολογία Steer-by-wire. Ένα στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της οδηγικής απόλαυσης των αυριανών οχημάτων PEUGEOT και του ίδιου του POLYGON CONCEPT.

Μια διασκεδαστική, καθηλωτική και πρωτοποριακή εμπειρία ανοιχτή σε όλους, φίλους της PEUGEOT και gamers. Η PEUGEOT συνεχίζει να εξερευνά νέα κοινά και να ενισχύει την παρουσία της στο σύμπαν του gaming, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και ευχάριστο τρόπο να ανακαλύψετε σε προεπισκόπηση αυτό το εντυπωσιακό concept car.

Εάν σας αρέσει η τεχνολογία μη χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης. Με πρωτοποριακή σχεδίαση εσωτερικού χώρου και το επαναστατικό σύστημα ελέγχου Hypersquare Steering Control με τεχνολογία Steer-by-Wire. Λίγο υπομονή. Η 12η Νοεμβρίου δεν αργεί….