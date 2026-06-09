Όταν οι Γάλλοι είπαν από το πρωτότυπο περνάμε στην παραγωγή φαίνεται ότι κυριολεκτούσαν. Η PEUGEOT ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi, παρουσιάζοντας το νέο PEUGEOT E-208 GTi, ένα μοντέλο που παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που αποκαλύφθηκε πριν από έναν χρόνο. Οι λεπτομέρειες και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου, θα ανακοινωθούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της PEUGEOT, Alain Favey, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Le Mans.

Ήταν 13 Ιουνίου 2025. Παραμονή των θρυλικών 24 Ωρών του Le Mans. Τότε η PEUGEOT ανακοίνωσε την επιστροφή του εμβληματικού σήματος GTi και παρουσίασε το πρωτότυπο PEUGEOT E-208 GTi.

H PEUGEOT επιστρέφει στο Le Mans για να κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση της. Στο χώρο των εκδηλώσεων των 24 Ωρών του Le Mans αποκάλυψε την τελική έκδοση παραγωγής του νέου E-208 GTi. Όταν την Παρασκευή ο Alain Favey αναφερθεί και στα χαρίσματα του νέου Ε-208 GTi τότε θα μάθουμε περισσότερα για το αυτοκίνητο που σχεδιάσθηκε από την ομάδα PEUGEOT Design και εξελίχθηκε από την PEUGEOT Sport.

Από σήμερα τρία PEUGEOT E-208 GTi παραγωγής, σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα, εκτίθενται ήδη στο Le Mans, αποτίοντας φόρο τιμής στη γαλλική ταυτότητα της μάρκας, καθώς η PEUGEOT γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη συμμετοχή της στον θρυλικό αγώνα αντοχής.

Το νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά κοντά στο πρωτότυπο μοντέλο που παρουσιάστηκε το 2025, ανταποκρινόμενο στον ενθουσιασμό με τον οποίο το υποδέχθηκαν οι φίλοι των GTi αλλά και το ευρύτερο κοινό. Με την οικογένεια PEUGEOT 208 να συνεχίζει την επιτυχημένη εμπορική της πορεία, ο νέος διάδοχος της εμβληματικής σειράς έρχεται να συνεχίσει την παράδοση που εγκαινίασε πριν από τέσσερις δεκαετίες το θρυλικό PEUGEOT 205 GTi.

Μοναδική οδηγική απόλαυση, σπορ και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη σχεδίαση, καθώς και υψηλή χρηστικότητα στην καθημερινότητα, συνθέτουν τον χαρακτήρα του νέου E-208 GTi. Το μοντέλο επαναπροσδιορίζει το DNA των GTi της PEUGEOT, ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία, ηλεκτρική απόδοση και συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Το νέο PEUGEOT E-208 GTi αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της μάρκας. Οι επιδόσεις του, που αναμένεται να εντυπωσιάσουν, θα αποκαλυφθούν επίσημα την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Le Mans.

Το E-208 GTi που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi συνδυάζει την οδηγική απόλαυση, το σπορ ταπεραμέντο και την κομψότητα.