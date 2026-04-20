Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η εβδομάδα “PEUGEOT Open Days”, ξεκίνησε στις 17 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Απριλίου. Η πρόταση αυτή αφορά τους νέους αγοραστές και είναι αφιερωμένη στην εμπειρία, την ενημέρωση και τα ειδικά προνόμια απόκτησης.

Απευθύνεται τόσο σε όσους έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη μάρκα, όσο και σε υποψήφιους αγοραστές που βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής του επόμενου οχήματός τους. Κατά τη διάρκειά της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα τελευταία μοντέλα PEUGEOT, να ενημερωθούν αναλυτικά από τους συμβούλους πωλήσεων και να επωφεληθούν από ειδικά προγράμματα αγοράς.

Στις εκπληκτικές προτάσεις της PEUGEOT, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών από Ηatchback και Fastback, έως Crossover, SUV και επαγγελματικά VAN, με επιλογές που περιλαμβάνουν βενζίνη, Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ανταποκρινόμενη σε κάθε σύγχρονη ανάγκη μετακίνησης.

Ενδεικτικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε προτάσεις όπως:

το νέο PEUGEOT 308, που μόλις ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην Ελληνική Αγορά, διαθέσιμο με τέσσερις διαφορετικές επιλογές συστημάτων κίνησης – Diesel, Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό – και τιμή εκκίνησης από 24.900€

η ευρεία SUV γκάμα της μάρκας, από το best-seller Peugeot 2008 (Hybrid Auto από 22.900€) και το Peugeot 3008 (Hybrid Auto από 31.900€), το οποίο συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα με bonus ανταλλαγής, έως το 7θέσιο Peugeot 5008 (Hybrid Auto από 36.900€), με σύγχρονες εξηλεκτρισμένες εκδόσεις

η δυναμική παρουσία της PEUGEOT στην ηλεκτροκίνηση, με μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις στην αγορά, που περιλαμβάνει έως και 12 ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα, με κορυφαίες τιμές αυτονομίας στην κατηγορία τους (ενδεικτικά Ε-208 έως 433km, E-3008 Long Range έως 701km), σε νέες εκδόσεις και προνομιακές τιμές με όφελος PEUGEOT e-Move.

Παράλληλα, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα PEUGEOT κατά τη διάρκεια των “Open Days” θα συμμετέχουν σε κλήρωση για τη διεκδίκηση ενός ξεχωριστού δώρου: την δυνατότητα να ζήσουν για διάστημα ενός έτους την εμπειρία του συναρπαστικού νέου PEUGEOT E-3008, του μοντέλου που εκφράζει τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της μάρκας.

Τα PEUGEOT Open Days αποτελούν μια ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει από κοντά τη φιλοσοφία της μάρκας, να εξερευνήσει τις διαθέσιμες επιλογές και να αξιοποιήσει τα μοναδικά προνόμια μιας περιορισμένης χρονικά εμπορικής ενέργειας.

Για τη διευκόλυνση στην οργάνωση της επίσκεψης, έχει δημιουργηθεί ειδική online πλατφόρμα προγραμματισμού ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.PEUGEOT.gr/buy/PEUGEOT-open-days.html