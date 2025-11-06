Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ας μεταφερθούμε για λίγο στο παρελθόν και συγκεκριμένα στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, το 1988. Ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα, υπάρχει ένα που ξεχωρίζει όσο κανένα άλλο. Το πρώτο supercar της Peugeot, με την ονομασία Oxia.

Ο λόγος για ένα concept (που δυστυχώς δεν μπήκε ποτέ στη γραμμή παραγωγής), το οποίο ήταν ένα δίθυρο κουπέ με απίστευτη αεροδυναμική σχεδίαση και ακόμα πιο απίστευτη ιπποδύναμη.

Το supercar χρησιμοποιούσε έναν ισχυρό κινητήρα V6, ο οποίος αναπτύχθηκε για τη συμμαχία Peugeot, Renault και Volvo και στο συγκεκριμένο σύνολο, είχε την απόλυτη ρύθμιση. Ήταν εξοπλισμένος με ένα ζεύγος υπερσυμπιεστών και ικανός να παράγει πάνω από 680 ίππους και 725 Nm ροπής, έχοντας δύο διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (ένα για κάθε άξονα) και εξατάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. Το σύνολο κατάφερε να πιάσει 350χλμ./ώρα τελική ταχύτητα.

Αυτός ο ισχυρός κινητήρας V6 στεγαζόταν σε ένα κομψό αμάξωμα κατασκευασμένο από ένα μείγμα από ανθρακονήματα και Kevlar, τοποθετημένο πάνω σε ένα ελαφρύ πλαίσιο από κράμα αλουμινίου. Η ελαφριά διαμόρφωσή του είχε ως αποτέλεσμα ένα συνολικό βάρος μικρότερο από 1.300 κιλά. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του πρωτότυπου Oxia ήταν η χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών τοποθετημένων στη βάση του παρμπρίζ για να διατηρείται η καμπίνα δροσερή και να τροφοδοτείται το σύστημα A/C. Άλλα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Peugeot Oxia περιλάμβαναν σύστημα τετραδιεύθυνσης και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή.

Κάτι που δεν βλέπουμε πολύ συχνά σε πρωτότυπα αυτοκίνητα είναι ένα πλήρες εσωτερικό. Ωστόσο, το Peugeot Oxia αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς όταν έκανε το ντεμπούτο του το 1988, διέθετε μια πλήρως ολοκληρωμένη καμπίνα που αποτελούνταν από ένα κεκλιμένο ταμπλό με έγχρωμες οθόνες LCD, ένα κουμπί εκκίνησης, ένα τηλέφωνο και ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης.

Η Peugeot δημιούργησε δύο Oxia, τα οποία λειτουργούσαν και ήταν ικανά να φτάσουν σε μια δηλωμένη τελική ταχύτητα 340 χλμ/ώρα. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η υψηλή τελική ταχύτητα δεν ήταν απλώς ένα θεωρητικό νούμερο. Στην πίστα δοκιμών Nardo, ο δοκιμαστής οδηγός Michelin, Jean-Phillip Vittecocq, κατάφερε να φτάσει τα 340 χλμ/ώρα.

Κόστισε στην Peugeot περίπου οκτώ εκατομμύρια γαλλικά φράγκα για την ανάπτυξη ενός Oxia, κάτι που μεταφράζεται περίπου σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Αυτά δεν είναι τρελά χρήματα για ένα hypercar το 2025, αλλά τη δεκαετία του 1980 ήταν ένα τεράστιο ποσό για να επενδυθεί σε αυτό που επρόκειτο απλώς να είναι μια ιδέα.