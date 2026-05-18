‘Όταν ένα αυτοκίνητο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οικογένειας, εξασφαλίζει αυτόματα και την ισχυρή παρουσία του στην αγορά. Ο τέταρτος μήνας του χρόνου ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο για την PEUGEOT, η οποία διατήρησε τη θέση της στο βάθρο της ελληνικής αγοράς επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

Ο Απρίλιος όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο

( https://www.zougla.gr/automoto/automoto-news/seaa-mikri-ptosi-parousiase-o-aprilios-stis-nees-taxinomiseis/) κινήθηκε στο σύνολο της αγοράς πτωτικά κατά 2%. Το Peugeot 2008 παρά τη γενικότερη πτώση κατέγραψε 1.555 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 10,2%. Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 18% σε σχέση με πέρυσι.

Στο σύνολο του πρώτου τετραμήνου, η PEUGEOT εδραιώνει περαιτέρω την παρουσία της στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς, με 4.468 ταξινομήσεις και μερίδιο 8,4% — ένα αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια, τη δυναμική και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η μάρκα στο ελληνικό αγοραστικό κοινό.

Καθοριστική συμβολή στην εμπορική πορεία της PEUGEOT έχει το PEUGEOT 2008, που είναι το πιο επιτυχημένο B-SUV της ελληνικής αγοράς την τελευταία δεκαετία.

Τον Απρίλιο, το PEUGEOT 2008 – που συνεχίζει να κερδίζει την προτίμηση του ελληνικού κοινού- αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας B-SUV με 1.095 ταξινομήσεις.

Αντίστοιχα, στο πρώτο τετράμηνο του 2026, το PEUGEOT 2008 καταγράφει 2.516 ταξινομήσεις, αποτελώντας το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς.

Το δυναμικό και κομψό SUV της Peugeot κερδίζει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού – τόσο των ιδιωτών όσο και των εταιρικών χρηστών – χάρη στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, που συνδυάζει υψηλή αισθητική, ευρύχωρο και ποιοτικό εσωτερικό με χώρο αποσκευών 434 λίτρων, οδηγική απόλαυση, σύγχρονες τεχνολογίες και εξηλεκτρισμένες επιλογές κίνησης για κάθε ανάγκη. Οι υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6 προσφέρουν δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης χωρίς ανάγκη φόρτισης, ενώ για την πλήρη μετάβαση στην βιώσιμη κινητικότητα το 100% ηλεκτρικό E-2008, ολοκληρώνει την γκάμα.

Το αυτοκίνητο ξεχωρίζει κυρίως από το μοναδικό Peugeot i-Cockpit, τον πλούσιο εξοπλισμό, την άνεση και την ασφάλεια. Η αρχική τιμή του Peugeot 2008 στην Ελλάδα ξεκινά περίπου από 20.900€ για τη βασική βενζινοκίνητη έκδοση 1.2 PureTech Style Plus 100hp. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την έκδοση και τον κινητήρα. Για παράδειγμα οι τιμές στις υβριδικές εκδόσεις είναι από 22.900€ – 24.000€ ενώ η ηλεκτρική έκδοση, e-2008, ξεκινάει από τις 31.800 ευρώ.