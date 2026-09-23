Το Peugeot 208, ένα από τα πιο επιτυχημένα supermini της ευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο οι Γάλλοι δεν στρογγυλοκάθισαν στις δάφνες τους και προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω κάνοντας την επόμενη στρατηγική του κίνηση. Μετά την πρόσφατη αισθητική του ανανέωση και την ενσωμάτωση υβριδικών συνόλων, η γαλλική φίρμα ενισχύει το μοντέλο με τον νέο 3κύλινδρο κινητήρα βενζίνης Turbo 100 (1.199 κ.εκ.), ο οποίος υπόσχεται αυξημένη αξιοπιστία, καλύτερη απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.

Αν δοκιμάζατε το νέο μοντέλο και δείτε από πρώτο χέρι τα πλεονεκτήματά του τότε σίγουρα θα εντυπωσιασθείτε και με την τιμή του. Η ελληνική εταιρία δίνει τιμή εκκίνησης κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 19.000 ευρώ.

Η «καρδιά» του νέου 208

Ο τρίτης γενιάς κινητήρας αποτελείται κατά 70% από νέα εξαρτήματα, ενσωματώνοντας καδένα χρονισμού, υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας και νέο σύστημα ψεκασμού 350 bar. Αποδίδει 101 ίππους και ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ., συνδυαζόμενος με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Οι επιδόσεις είναι άκρως ικανοποιητικές για τις αστικές (και όχι μόνο) μετακινήσεις, με τα 100 χλμ./ώρα να έρχονται από στάση σε 10,1 δευτερόλεπτα και την τελική να αγγίζει τα 195 χλμ./ώρα.

Το ισχυρότερο «χαρτί» του, ωστόσο, είναι η οικονομία χρήσης. Με κατανάλωση 5,1 λτ./100 χλμ. και εκπομπές ρύπων στα 116 γρ./χλμ. (κατά WLTP), ο οδηγός απαλλάσσεται πλήρως από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας και κινείται ελεύθερα στον Δακτύλιο καθημερινά. Παράλληλα, η Peugeot εγγυάται τη μακροζωία του συνόλου, έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 3 εκατ. χιλιόμετρα δοκιμών, ενώ τα προγραμματισμένα διαστήματα service ορίζονται πλέον στα 2 χρόνια ή στα 25.000 χλμ.

Χωρίς εκπτώσεις στον εξοπλισμό

Εκεί που το νέο 208 Turbo 100 ξεχωρίζει έντονα στον ανταγωνισμό, είναι ο δείκτης αξίας/τιμής (value for money). Με τιμή εκκίνησης τα 18.900 ευρώ, διατίθεται στην έκδοση Style Plus, καταρρίπτοντας τον κανόνα που θέλει τις βασικές εκδόσεις «φτωχές».

O στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει αυτόματους προβολείς τεχνολογίας LED, κάμερα οπισθοπορείας 180° με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός-πίσω, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, 3D σύστημα πλοήγησης, Cruise Control, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ζάντες 16 ιντσών και φιμέ πίσω κρύσταλλα. Όλα αυτά «δένουν» αρμονικά με το οδηγοκεντρικό i-Cockpit στο εσωτερικό.

Υβριδικές και ηλεκτρικές εναλλακτικές

Για όσους αναζητούν την ξεκούραστη οδήγηση ενός αυτόματου κιβωτίου, η γκάμα περιλαμβάνει τις ήπια υβριδικές (48V) εκδόσεις Hybrid 110 και 145 ίππων. Συνδυάζονται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (e-DCS6), επιτρέπουν ηλεκτρική κίνηση έως και στο 50% του χρόνου μέσα στην πόλη και ξεκινούν από τα 21.500 ευρώ. Τέλος, η ναυαρχίδα της σειράς παραμένει το αμιγώς ηλεκτρικό E-208 των 156 ίππων, με αυτονομία που αγγίζει τα 433 χλμ.

Συνολικά, η Peugeot προσφέρει την νέα έκδοση, ένα πολυδιάστατο 208, με τιμή εκκίνησης από 18.900 ευρώ. Εκτός από την τιμή βασικά όπλα της είναι το δυναμικό design, ο hi-tech χαρακτήρας και η εξαιρετικά επιθετική τιμολογιακή πολιτική.