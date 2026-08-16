Η θρυλική κληρονομιά του σήματος GTi επιστρέφει πιο ηλεκτρισμένη από ποτέ. Σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει ριζικά σελίδα, η Peugeot τολμά να επαναπροσδιορίσει την έννοια του «καυτού» supermini, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν της με το πλήρως ηλεκτρικό μέλλον.

Το νέο Peugeot E-208 GTi δεν είναι απλώς η ισχυρότερη έκδοση του δημοφιλούς γαλλικού μοντέλου, αλλά ένα αυτοκίνητο έτοιμο να γράψει το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία των hot hatches.

Για το λόγο αυτό σας παρουσιάζουμε σήμερα όλα όσα θα θέλατε να μάθετε για το νέο ηλεκτρικό E-208 GTi που σύντομα θα το δούμε και στους ελληνικούς δρόμους.

Παντρεύοντας την παραδοσιακή οδηγική απόλαυση και το «αιλουροειδές» ταμπεραμέντο της Peugeot Sport με την ακαριαία δύναμη της ηλεκτροκίνησης, το E-208 GTi υπόσχεται συγκινήσεις που τιμούν απόλυτα τα τρία εμβληματικά γράμματα στην πίσω πόρτα. Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 kg ανά ίππο), το νέο E-208 GTi συνδυάζει εκρηκτικές επιδόσεις με υψηλή οδηγική ακρίβεια και δυναμική συμπεριφορά. Οι επιδόσεις θα είναι κορυφαίες. Χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα 281 ίππων η επιτάχυνση 0-100 km/h θα γίνεται σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα.

Η ιδέα για την παραγωγή του συγκεκριμένου μοντέλου ξεκίνησε με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της PEUGEOT στις θρυλικές 24 Ώρες του Le Mans.

Το νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025, ανταποκρινόμενο στον ενθουσιασμό που προκάλεσε τόσο στους φίλους των GTi όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Η PEUGEOT ανέθεσε την τεχνική εξέλιξη του E-208 GTi στην PEUGEOT Sport, το αγωνιστικό της τμήμα με έδρα το Satory, κοντά στο Παρίσι, υπεύθυνο μεταξύ άλλων και για το πρόγραμμα του PEUGEOT 9X8 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Το νέο μοντέλο αποτελεί τον φυσικό διάδοχο της θρυλικής φιλοσοφίας που καθιέρωσε πριν από τέσσερις δεκαετίες το PEUGEOT 205 GTi.

Οι μηχανικοί που εξελίσσουν τα Hypercars της μάρκας κλήθηκαν να δημιουργήσουν την πιο αποδοτική και συναρπαστική έκδοση του E-208, μεταφέροντας τεχνογνωσία από τις πίστες στο δρόμο.

Αξιοποιώντας την μοναδική τους εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport δεν έκαναν συμβιβασμούς στον σπορ χαρακτήρα: το PEUGEOT E-208 GTi είναι το πιο ισχυρό και με τις καλύτερες επιδόσεις μοντέλο στην κατηγορία B.

Ένας ηλεκτροκινητήρας 281 ίππων με λογισμικό ελέγχου που προέρχεται από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το PEUGEOT E-208 GTi εφοδιάζεται με τον ηλεκτροκινητήρα M4+, που αποδίδει 281 ίππους και 345 Nm ροπής! Παράγεται στο Trémery της ανατολικής Γαλλίας, ένα εργοστάσιο ιστορικά αφιερωμένο στην κατασκευή κινητήρων που τώρα ειδικεύεται στα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης ως μέρος της κοινοπραξίας E motors μεταξύ της Stellantis και της Nidec LeroySomer.

Με την καλύτερη αναλογία κιλών/ίππο στην κατηγορία (5,5 kg ανά ίππο), το νέο E-208 GTi επιτυγχάνει:

0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα

1.000 μέτρα από στάση σε 25,8 δευτερόλεπτα

80-120 km/h σε μόλις 3,2 δευτερόλεπτα

Τελική ταχύτητα 180 km/h, ηλεκτρονικά περιορισμένη

Το νέο PEUGEOT E-208 GTi χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία 54 kWh (51 kWh net) με το E-208, η οποία όμως διαθέτει ειδικά εξελιγμένη διαχείριση ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νέου κινητήρα υψηλών επιδόσεων.

Οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport αξιοποίησαν την εμπειρία τους από τους αγώνες για τη βελτιστοποίηση της θερμικής διαχείρισης της μπαταρίας. Έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες λειτουργίας ώστε να προσφέρει πάντα μέγιστη απόδοση, χωρίς περιορισμό ισχύος ανεξάρτητα από τις συνθήκες οδήγησης.

Ανάλογα με την επιλογή ελαστικών, η συνδυασμένη αυτονομία κατά WLTP φτάνει έως:

375 km με ελαστικά Hankook Ventus S1 Evo3

352 km με ελαστικά Michelin Pilot Sport 4S

Πιστοί στο DNA του PEUGEOT GTi, οι μηχανικοί της PEUGEOT Sport συνδύασαν την υψηλή ισχύ και τις επιδόσεις του E-208 GTi με ευελιξία και δυναμική οδική συμπεριφορά με στόχο την οδηγική απόλαυση.

Έχουν γίνει αρκετές τροποποιήσεις στο ήδη εξαιρετικό πλαίσιο του E-208.

Σταθερότητα

Μείωση του ύψους του αμαξώματος κατά 25 mm

Αύξηση μετατροχίου κατά 56 mm εμπρός

Αύξηση μετατροχίου κατά 28 mm πίσω

Ζάντες 18 ιντσών με ελαστικά 215/40 R18

Απόκριση

Η προσθήκη πίσω αντιστρεπτικής δοκού 31 mm, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εμπρός αντιστρεπτικής των 17 mm, βελτιστοποιεί την ισορροπία και τη συμπεριφορά στις στροφές, αξιοποιώντας το χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο.

Πρόσφυση

Μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενσωματωμένο στο κιβώτιο μετάδοσης, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μεταφορά της ισχύος ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης.

Αναρτήσεις

Ειδικά ελατήρια και αποκλειστικά αμορτισέρ με υδραυλικά bump stops, τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την PEUGEOT Sport στο WEC.

Σύστημα πέδησης

Εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι 355 mm με 4πίστονες δαγκάνες ειδικά σχεδιασμένες για βέλτιστη ψύξη και σταθερή απόδοση

Κόκκινες δαγκάνες με την υπογραφή PEUGEOT Sport

Πίσω σύστημα πέδησης ίδιο με του E-208, με έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Ηλεκτρονικά συστήματα

ESP με ειδική ρύθμιση στην λειτουργία Sport που επιτρέπει μεγαλύτερη ελευθερία στον οδηγό, ιδιαίτερα στην πίστα

Στη λειτουργία Sport, η πέδηση με ανάκτηση ενέργειας απενεργοποιείται, ώστε ο οδηγός να μπορεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην απόδοση

Το χαμηλωμένο αμάξωμα και τα φαρδύτερα μετατρόχια δημιουργούν μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στον δρόμο.

Οι νέες διάτρητες ζάντες των 18 ιντσών αποτελούν σύγχρονη αναφορά στις εμβληματικές ζάντες του 205 GTi, ενώ συμβάλλουν και στη βελτιωμένη ψύξη των φρένων.

Τα φαρδύτερα φτερά, η ειδική εμπρός αεροτομή και ο νέος πίσω αεροδυναμικός διαχύτης σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, με ενσωματωμένο πίσω φως ομίχλης LED, ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα χωρίς υπερβολές.

Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα των GTi εμφανίζεται διακριτικά στη μάσκα, στα φωτιστικά σώματα, στο εμπρός λογότυπο PEUGEOT, στα φτερά, στις δαγκάνες των φρένων, στα λογότυπα «208 GTi» και στην πίσω αεροτομή, ενώ συνεχίζεται και στο εσωτερικό.

Το PEUGEOT i Cockpit ενισχύει την εξαιρετική οδηγική αισθήση, δημιουργώντας ένα πραγματικό GTi-Cockpit.

Το κόκκινο και το μαύρο δίνουν τον τόνο

Η κόκκινη μοκέτα, τα πατάκια και οι ζώνες ασφαλείας – όπως στο 205 GTi – δημιουργούν αμέσως μια σπορ ατμόσφαιρα. Κόκκινες ραφές υπάρχουν επίσης στο ταμπλό, στα πάνελ των θυρών και στο μικρής διαμέτρου τιμόνι.

Τα εμπρός καθίσματα, αποτίουν φόρο τιμής στο 205 GTi 1.9, με το κόκκινο ένθετο και την διχτυωτή λεπτομέρεια να παραπέμπει στο 205 GTi 1.6.

Αποκλειστικά εμπρός καθίσματα: σπορ και άνετα

Με ενσωματωμένα προσκέφαλα, εξαιρετική πλευρική στήριξη αλλά άνετα για καθημερινή χρήση, επιτρέπουν στον οδηγό να αισθάνεται πραγματικά συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο.

Ειδικό τιμόνι και βαθμονόμηση συστήματος διεύθυνσης

Μικρής διαμέτρου τιμόνι με διάτρητο δέρμα, πάνω και κάτω μέρος σε Alcantara® και κόκκινο έμβλημα “208 GTi”.

Σύστημα διεύθυνσης με νέα βαθμονόμηση για πιο άμεση, δυναμική απόκριση

Καθηλωτική οπτική και ηχητική διεπαφή

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και οι οθόνες αποκτούν ειδική κόκκινη θεματολογία, με αποκλειστικές σελίδες επιδόσεων, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός περιλαμβάνει κόκκινη απόχρωση και επτά επιπλέον επιλογές. Επίσης, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ειδική ηχητική εμπειρία συγχρονισμένη με τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, η οποία μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται κατά βούληση.