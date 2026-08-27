Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς περνούν από έναν δρόμο και υπάρχουν και αυτοκίνητα που κάνουν ολόκληρη την περιοχή να γυρίζει το κεφάλι. Και όταν αυτή η περιοχή είναι το Μονακό, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από supercar στον κόσμο, τότε καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για ένα τυπικό αυτοκίνητο.

Ο λόγος για την εξωπραγματική Aston Martin Valkyrie, η οποία ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Πόσο μάλλον όταν πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο Fernando Alonso και το αυτοκίνητο περνά μέσα από το περίφημο τούνελ του Μονακό.

Ο Ισπανός οδηγός της Aston Martin στη Formula 1 εθεάθη να οδηγεί την προσωπική του Valkyrie στους δρόμους του Πριγκιπάτου, με ένα νέο βίντεο να καταγράφει το hypercar να περνά από την περιοχή του λιμανιού και στη συνέχεια να μπαίνει στο γνωστό τούνελ της διαδρομής του Grand Prix. Και αν υπάρχει ένα μέρος στον κόσμο όπου η Valkyrie δικαιούται να πατήσει λίγο παραπάνω το γκάζι, αυτό είναι μάλλον το συγκεκριμένο τούνελ (αν και ο Ισπανός πιλότος ήταν πολύ ήπιος με το δεξί πεντάλ).

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Ο ήχος του V12 είναι… άλλου επιπέδου

Η Valkyrie δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Στην καρδιά της βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V12 6,5 λίτρων της Cosworth, ο οποίος φτάνει μέχρι τις 11.000σ.α.λ. Σε συνδυασμό με το υβριδικό σύστημα, η συνολική ισχύς φτάνει περίπου τους 1.176 ίππους, μετατρέποντας το βρετανικό hypercar σε κάτι που βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη λογική ενός αγωνιστικού πρωτοτύπου, παρά σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο δρόμου. Και όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί νόμιμα να κυκλοφορεί στον δρόμο. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει το συγκεκριμένο βίντεο τόσο ενδιαφέρον, καθώς δεν πρόκειται για κάποιο κλειστό event ή για μια επίδειξη σε πίστα. Ο Alonso βρίσκεται μέσα στην καθημερινή κυκλοφορία του Μονακό, οδηγώντας ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ για τον δρόμο.

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Από τη Formula 1… στους δρόμους του Μονακό

Η Valkyrie έχει άλλωστε πολύ έντονο αγωνιστικό DNA. Η Aston Martin ανέπτυξε το αυτοκίνητο σε συνεργασία με τη Red Bull Advanced Technologies, αντλώντας τεχνογνωσία από τη Formula 1, ιδιαίτερα στον σχεδιασμό του πλαισίου και της αεροδυναμικής. Μάλιστα η Aston Martin χρησιμοποιεί την αγωνιστική εκδοχή του hypercar στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), με το πρόγραμμα να συνεχίζει να εξελίσσεται ενόψει των επόμενων σεζόν. Έτσι, η Valkyrie έχει ουσιαστικά δύο ζωές. Μία στους δημόσιους δρόμους και μία στις κορυφαίες πίστες αντοχής του πλανήτη.

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