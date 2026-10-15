Η Skoda συνεχίζει να διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα και παρουσιάζει το Epiq Sportline, μια νέα έκδοση που δίνει στο μικρότερο και πιο προσιτό ηλεκτρικό SUV της μάρκας πιο δυναμική εμφάνιση και πλουσιότερο εξοπλισμό.

Η έκδοση Sportline δεν περιορίζεται σε μερικές αισθητικές αλλαγές. Συνδυάζει ειδικές λεπτομέρειες στο αμάξωμα, διαφορετική σχεδίαση στην καμπίνα και εξοπλισμό που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προβολείς Matrix LED, θερμαινόμενο σπορ τιμόνι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα. Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις, με την ισχυρότερη να αποδίδει 211 ίππους και να προσφέρει αυτονομία έως 440 χιλιόμετρα.

Μαύρες λεπτομέρειες και ζάντες έως 20 ίντσες

Το νέο Skoda Epiq Sportline ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες εκδόσεις χάρη στις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες, που καλύπτουν τα λογότυπα της μάρκας, τις ράγες οροφής και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεπτών. Οι προφυλακτήρες είναι βαμμένοι στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ για πρώτη φορά στη σειρά Epiq διατίθεται προαιρετικά μαύρη οροφή.

Οι ζάντες αλουμινίου είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένες για την έκδοση Sportline. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μαύρες ζάντες 19 ιντσών, ενώ προαιρετικά μπορούν να επιλεγούν τροχοί 20 ιντσών, οι μεγαλύτεροι που θα διατίθενται για το μοντέλο. Την εικόνα στο εμπρός μέρος συμπληρώνει η φωτιζόμενη μάσκα Light Band, η οποία συνδυάζεται με προβολείς Matrix LED σε σχήμα Τ. Στο πίσω μέρος υπάρχουν LED φωτιστικά σώματα, ενώ όλα τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό της Sportline.

Σπορ εσωτερικό με Suedia και θερμαινόμενο τιμόνι

Στην καμπίνα κυριαρχεί το μαύρο χρώμα, με επενδύσεις από Suedia στα σπορ καθίσματα, στα ένθετα των θυρών, στο κεντρικό υποβραχιόνιο και σε τμήματα του ταμπλό. Τα καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις και έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν καλύτερη πλευρική στήριξη.

Το τιμόνι είναι τριάκτινο, με σπορ σχεδίαση και χειριστήρια για την προσαρμογή της ανάκτησης ενέργειας. Τα μεταλλικά καλύμματα των πεντάλ και ο μαύρος ουρανός ολοκληρώνουν τη διαφορετική αισθητική της έκδοσης. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, ψηφιακό κλειδί, ασύρματη φόρτιση smartphone, κάμερα οπισθοπορείας και φωτισμό περιβάλλοντος.

Για όσους αναζητούν περισσότερη τεχνολογία, προαιρετικά διατίθενται σύστημα πλοήγησης, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πανοραμική κάμερα 360 μοιρών, ηχοσύστημα Canton με 10 ηχεία, καθώς και λειτουργίες υποβοήθησης στάθμευσης. Στον προαιρετικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος, το λεγόμενο frunk.

Έως 211 ίπποι και 440 χλμ. αυτονομίας

Το Skoda Epiq Sportline θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις, τις Epiq 40 και Epiq 55, αμφότερες με ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο εμπρός και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η βασική Epiq 40 αποδίδει 135 ίππους και 267 Nm ροπής. Διαθέτει μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 38,5 kWh, με ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh, και προσφέρει αυτονομία άνω των 310 χιλιομέτρων. Η φόρτιση από το 10% έως το 80% σε ταχυφορτιστή DC μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 23 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η Epiq 55, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 211 ίππων και ροπή 290 Nm. Η μπαταρία έχει συνολική χωρητικότητα 55 kWh και ωφέλιμη χωρητικότητα 52 kWh, ενώ η αυτονομία φτάνει έως τα 440 χιλιόμετρα. Για τη φόρτιση από το 10% έως το 80% απαιτούνται μόλις 24 λεπτά υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες (και στις δύο εκδόσεις η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα).

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