Μπορεί στην Αμερική να ερευνώνται 2.9 εκατομμύρια Tesla για προβληματική και πιθανώς επικίνδυνη χρήση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης FSD, στην Ευρώπη όμως η αμερικάνικη εταιρία, πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα ορόσημα της ιστορίας της. Για πρώτη φορά, το σύστημα Full Self-Driving (FSD) πήρε την πρώτη επίσημη έγκριση για χρήση σε δημόσιους δρόμους. Ωστόσο, αν νομίζετε ότι από αύριο τα Tesla θα οδηγούν… μόνα τους σε όλη την Ευρώπη, η πραγματικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη.

Η αρχή έγινε από την Ολλανδία, η οποία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ενέκρινε το FSD μετά από περίπου 18 μήνες δοκιμών, χιλιάδες ώρες ελέγχων και πάνω από 1,6 εκατ. χιλιόμετρα δοκιμαστικής οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες.

Τι σημαίνει στην πράξη η έγκριση

Παρά το όνομα “Full Self-Driving”, το σύστημα που εγκρίθηκε στην Ευρώπη δεν είναι πλήρως αυτόνομο. Πρόκειται για ένα σύστημα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2, κάτι που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να στρίβει, να επιταχύνει και να φρενάρει μόνο του, αλλά ο οδηγός πρέπει να παραμένει συνεχώς σε εγρήγορση και να έχει την ευθύνη.

Μάλιστα, η ευρωπαϊκή έκδοση είναι ακόμα πιο «αυστηρή» σε σχέση με την αμερικανική. Περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση του οδηγού μέσω καμερών, ενώ αν διαπιστωθεί ότι δεν προσέχει τον δρόμο, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οδηγοί καλούνται ακόμα και να περάσουν ειδικό tutorial πριν ενεργοποιήσουν το σύστημα, κάτι που δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αρχές το θέμα της ασφάλειας.

Γιατί άργησε τόσο στην Ευρώπη

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις ΗΠΑ έχει να κάνει με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στην Αμερική, οι κατασκευαστές έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να λανσάρουν τέτοιες τεχνολογίες και να τις εξελίσσουν μέσω των χρηστών. Στην Ευρώπη όμως, η διαδικασία είναι πολύ πιο αυστηρή, με εκτενείς δοκιμές, τεχνικούς ελέγχους και έγκριση από κρατικούς φορείς πριν δοθεί το «ΟΚ». Αυτός είναι και ο λόγος που η Tesla χρειάστηκε να καταθέσει χιλιάδες σελίδες δεδομένων, να πραγματοποιήσει δοκιμές σε πίστες και δημόσιους δρόμους, αλλά και να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για την ασφάλεια του συστήματος.

Πότε έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Η έγκριση στην Ολλανδία αποτελεί ουσιαστικά την «πόρτα εισόδου» για την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν σημαίνει αυτόματη διάθεση σε όλες τις χώρες. Κάθε κράτος-μέλος μπορεί να εγκρίνει ξεχωριστά το σύστημα, χρησιμοποιώντας την ολλανδική έγκριση ως βάση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία για πανευρωπαϊκή έγκριση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις πρώτες αποφάσεις να αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι του 2026.

Αν τελικά το FSD πάρει το «πράσινο φως» σε περισσότερες χώρες, τότε χιλιάδες ιδιοκτήτες Tesla στην Ευρώπη θα μπορούν να ενεργοποιήσουν το σύστημα μέσω συνδρομής ή αγοράς λογισμικού.

Ωστόσο, η Tesla ξεκαθαρίζει (και οι αρχές το τονίζουν ακόμα περισσότερο) ότι δεν μιλάμε για πλήρη αυτονομία. Ο οδηγός παραμένει στο επίκεντρο και έχει πάντα την ευθύνη για το όχημα.