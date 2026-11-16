Από τα μέσα Οκτωβρίου οι διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων είχαν αρχίσει να χαμογελούν. Οι ταξινομήσεις του 10ου μήνα του χρόνου ήταν πολύ καλές και 15 ημέρες πριν κλείσει τυπικά ο Οκτώβριος όλοι περίμεναν μια θεαματική αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, σημαντικό ρόλο στις εντυπωσιακές αυξήσεις έπαιξαν οι νέες τεχνολογίες. η εντυπωσιακή αυτή άνοδος οδηγείται ξεκάθαρα από τις νέες τεχνολογίες. Εισαγωγείς, αντιπρόσωποι, έμποροι και επαγγελματίες της αυτοκίνησης βλέπουν την αγορά να αποκτά νέα δυναμική, ενώ η συνολική αύξηση δημιουργεί προσδοκίες για ένα δυνατό κλείσιμο στις ταξινομήσεις του 2026.

Το +30,40% δεν είναι απλώς ένας εντυπωσιακός αριθμός αλλά μια επιβεβαίωση ότι οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.

Τα 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση της τάξης του 157,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το μερίδιό τους στην αγορά σχεδόν διπλασιάστηκε. Εκτοξεύθηκε στο 14,6% (από 7,4% πέρυσι), αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση κερδίζει πλέον σημαντικό έδαφος.

Τα υβριδικά μοντέλα συνεχίζουν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των αγοραστών, διατηρώντας σταθερά την πρώτη θέση στις πωλήσεις. Οι νέοι αγοραστές προτίμησαν αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες. Τον Οκτώβριο 205 το ποσοστό ήταν 52.5% και φέτος ανέβηκε στο 58.6%. Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκτινάχθηκαν από το 7.4% πέρυσι στο 14.6%

Οι αγοραστές προτίμησαν αυτοκίνητα της κατηγορίας B Total. Τον Οκτώβριο του 2025 το ποσοστό ήταν 52.1% ενώ φέτος ανέβηκε στο 56.7%

Να κλείσουμε με τις ταξινομήσεις στην Ευρώπη. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι για το μήνα Σεπτέμβριο.