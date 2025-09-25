Η Pirelli Design επεκτείνει τη συλλογή της και παρουσιάζει το lifestyle project, το οποίο συμπληρώνει τις άλλες δύο επιχειρηματικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης μονάδας της Pirelli:

Το merchandising, με συλλογές αφιερωμένες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και την εταιρική κληρονομιά, και το licensing, που περιλαμβάνει συνεργασίες με κορυφαία brands από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας, του σκι, της ωρολογοποιίας και του αθλητικού εξοπλισμού.

Δύο capsule συλλογές ρούχων κάνουν ντεμπούτο για να εγκαινιάσουν τη Συλλογή PIRELLI Lifestyle 2025-2026: Racing Team και The Cal με κομμάτια εμπνευσμένα από το σύμπαν της Pirelli, σχεδιασμένα από τον παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Denis Deković. Με πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον κόσμο των αθλητικών ειδών, ο Deković φέρνει το όραμά του σε αυτή τη συνεργασία, δημιουργώντας αποκλειστικά κομμάτια που ενσωματώνουν την απόδοση και το κύρος — χαρακτηριστικά της PIRELLI. Η συλλογή εδραιώνει τη συνεργασία που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με τα Special Edition Podium Caps που φορούν οι οδηγοί της Formula 1.

Η capsule συλλογή Racing Team θα λανσαριστεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου και είναι διαθέσιμη στο επίσημο e-commerce site (store.pirelli.com). Η συλλογή The Cal θα είναι διαθέσιμη από τον Οκτώβριο, επίσης μέσω του επίσημου καναλιού.

Η Συλλογή PIRELLI Lifestyle 2025-2026 θα κάνει πρεμιέρα την παραμονή της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου: μια βραδινή εκδήλωση με DJ set και ειδικές παρουσιάσεις στις 22 Σεπτεμβρίου στο Parco Ravizza, σχεδιασμένη για να προσελκύσει νεανικό κοινό.

«Αυτή η συνεργασία είναι μια ευκαιρία για μένα να γιορτάσω ένα brand που δεν είναι μόνο τεχνολογία αλλά και κουλτούρα: έχει διαμορφώσει τη φαντασία, έχει εμπνεύσει την τέχνη και έχει μετατρέψει την απόδοση σε εικονικό σύμβολο. Η ιδέα ήταν απλή: να πάρουμε βασικά κομμάτια που όλοι αγαπούν — ένα T-shirt, ένα hoodie, ένα varsity jacket — και να τα αναβαθμίσουμε μέσω της δεξιοτεχνίας και της προσοχής στη λεπτομέρεια. Επανασχεδιάσαμε κάθε κομμάτι με μοντέρνα unisex εφαρμογή, χρησιμοποιήσαμε υλικά κορυφαίας ποιότητας για ανθεκτικότητα και δώσαμε σημασία σε κάθε ραφή. Κάθε κομμάτι είναι διακοσμημένο με γραφικά που γιορτάζουν την κληρονομιά της Pirelli, αλλά και το παρόν και το μέλλον της», δήλωσε ο Denis Deković παρουσιάζοντας τη συλλογή.

«Η συνεργασία με τον Denis Deković σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Pirelli στον κόσμο του Lifestyle, όπου φέρνουμε το πάθος μας για το design. Ο Denis έκανε εξαιρετική δουλειά: κάθε κομμάτι και κάθε λεπτομέρεια αυτής της συλλογής αντικατοπτρίζει την αδιάκοπη αναζήτηση της καινοτομίας που μας χαρακτηρίζει. Αυτή η σειρά ταιριάζει απόλυτα με την ταυτότητα του brand μας, που είναι διεθνώς γνωστό για το στυλ και τη γοητεία του — στοιχεία που έχουν ισχυρή απήχηση στις νεότερες γενιές και θα συμβάλουν στην ενίσχυση της σχέσης τους με το σύμπαν της Pirelli», δήλωσε ο Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion.

ΜΙΑ CAPSULE ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΥΛ

Η Συλλογή PIRELLI Lifestyle περιλαμβάνει αποκλειστικά, υψηλής ποιότητας ρούχα και αξεσουάρ. Τα κομμάτια, που κατασκευάζονται στην Ιταλία, χαρακτηρίζονται από εξαιρετική δεξιοτεχνία και είναι εμπνευσμένα από το πάθος της Pirelli για την ταχύτητα, την τεχνολογική καινοτομία και το design.

Drop 1 – Racing Team

Συνδυάζει τεχνολογία και lifestyle, αντλώντας έμπνευση από την κληρονομιά της Pirelli στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί για όσους αγκαλιάζουν την ταχύτητα ως τρόπο ζωής, αλλά ξέρουν και πώς να επιβραδύνουν για να απολαύσουν αυθεντικές στιγμές. Η σειρά συνδυάζει μοντέρνο, λειτουργικό σχεδιασμό με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες που ερμηνεύουν την αγωνιστική εικονογραφία με σύγχρονο τρόπο, γιορτάζοντας την ακρίβεια, την ενέργεια και την κίνηση.

Η Racing Team αποτελείται από τέσσερα ενδύματα σχεδιασμένα για αντοχή, χάρη στα κορυφαία υλικά: μπλουζάκια jersey σε κοντομάνικη και μακρυμάνικη εκδοχή, ένα hoodie από French terry και ένα souvenir jacket από βαμβάκι με δερμάτινα μανίκια. Δεν είναι απλώς ρούχα: είναι δήλωση ταυτότητας, πρόσκληση να ζήσεις με πάθος, ελευθερία και αυθεντικότητα.

Victory Long Sleeve

Ένα βασικό κομμάτι που ενσωματώνει το πνεύμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με σύγχρονη ματιά. Κατασκευασμένο από premium βαμβάκι και με μοντέρνα unisex εφαρμογή, ξεχωρίζει στο εμβληματικό κίτρινο της Pirelli, χρώμα που εκφράζει ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Τα γραφικά εμπνέονται από την κλασική αγωνιστική εικονογραφία, με εκτυπώσεις στα μανίκια που θυμίζουν δυναμική τοποθέτηση χορηγών και εμβλημάτων. Ο σχεδιασμός συνδυάζει rubberized prints — επέκταση του κόσμου των ελαστικών PIRELLI — με κεντημένες λεπτομέρειες που προσδίδουν βάθος και υφή. Η υφασμάτινη ετικέτα στο πίσω μέρος παραπέμπει στα εμβλήματα θρυλικών αγωνιστικών πιστών.

Grid Tee

Ένα διαχρονικό βασικό κομμάτι, κατασκευασμένο από βαμβάκι υψηλής πυκνότητας για δομή και ανθεκτικότητα, με εκλεπτυσμένη unisex εφαρμογή. Στο κλασικό μαύρο, γίνεται καμβάς για γραφικά εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αποτυπώνοντας την ενέργεια και τη στάση της αγωνιστικής κουλτούρας. Η χαρακτηριστική λεπτομέρεια είναι το κίτρινο λογότυπο PIRELLI σε τόνο-σε-τόνο με rubberized φινίρισμα: ένα απτικό στοιχείο που παραπέμπει στον κόσμο των ελαστικών, προσφέροντας μια διακριτική αλλά έντονη υπογραφή. Η σύνθεση ισορροπείται με κεντημένα και τυπωμένα μοτίβα, εκφράζοντας μια αποφασιστική και μετρημένη αισθητική.

Pit Jacket

Εμπνευσμένο από το κλασικό μπουφάν του μηχανικού, το Pit Jacket είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό καμβά και διαθέτει μοντέρνα unisex εφαρμογή που συνδυάζει λειτουργικότητα και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό. Η αγωνιστική εικονογραφία ζωντανεύει μέσω κεντημένων γραφικών και rubberized λεπτομερειών, συμπεριλαμβανομένου του κίτρινου λογότυπου PIRELLI σε τόνο-σε-τόνο. Οι καθαρές γραμμές και το ευέλικτο στυλ το καθιστούν απαραίτητο κομμάτι.

Apex Hoodie

Κατασκευασμένο από premium French terry και με μοντέρνα unisex εφαρμογή, το Apex Hoodie συνδυάζει τεχνική λειτουργικότητα και δεξιοτεχνία. Η αγωνιστική εικονογραφία ζωντανεύει μέσω κεντημένων γραφικών και του κίτρινου rubberized patch της Pirelli. Οι φερμουάρ εξαερισμού κάτω από τις μασχάλες προσθέτουν τεχνική πινελιά, εξασφαλίζοντας προσαρμοστικότητα και άνεση εν κινήσει.

Drop 2 – The Cal™

Αποτελείται από τρία κομμάτια που αποτυπώνουν την ουσία ενός ορόσημου του brand: το Ημερολόγιο PIRELLI, ένα διαχρονικό σύμβολο τέχνης και καινοτομίας. Το λογότυπο The Cal™ ξεχωρίζει σε ανάγλυφη μορφή στο μπροστινό μέρος του varsity jacket από μαλλί και δέρμα και στα βαμβακερά T-shirts διαθέσιμα σε μακρυμάνικη και κοντομάνικη εκδοχή.

Η συλλογή The Cal™

σε γήινες αποχρώσεις και βαθύ μαύρο, γιορτάζει την έννοια του χρόνου ως τέχνη. Τα ενδύματα είναι μοναδικά κομμάτια, σχεδιασμένα για να διαρκούν, επαναπροσδιορίζοντας τη γλώσσα του Ημερολογίου μέσω εκλεπτυσμένων τεχνικών: κεντήματα, rubber prints και υφασμάτινες λεπτομέρειες.

Chronicle Tee

Το T-shirt Chronicle αποτίει φόρο τιμής στην διαχρονική τέχνη του Ημερολογίου PIRELLI. Κατασκευασμένο από βαμβάκι υψηλής πυκνότητας με unisex εφαρμογή, το σχέδιό του εκφράζει την έννοια του χρόνου μέσω κυκλικών γραφικών που θυμίζουν τον ρυθμό των μηνών και των στιγμών. Διαθέτει απτικά rubber prints, ενώ η γήινη καφέ απόχρωση προσδίδει ζεστασιά και αίσθηση διαχρονικότητας.

Legacy Crewneck

Ένα βασικό κομμάτι που αναβαθμίζεται σε εικονικό, το sweatshirt Legacy είναι κατασκευασμένο από μαλακό French terry σε γήινο καφέ και κομμένο σε μοντέρνα unisex εφαρμογή. Τα κεντημένα γραφικά επαναπροσδιορίζουν τη γλώσσα του Ημερολογίου, ενώ η κίτρινη υφασμάτινη ετικέτα της Pirelli προσθέτει μια αυθεντική χειροποίητη πινελιά. Οι φερμουάρ εξαερισμού κάτω από τις μασχάλες προσφέρουν τεχνική ευελιξία και άνεση.

Archive Jacket

Με streamlined σιλουέτα, το Archive jacket, κατασκευασμένο από premium μείγμα μαλλιού και οικολογικού δέρματος, ενσωματώνει ανθεκτικότητα και κομψότητα. Η μινιμαλιστική αισθητική του, ενισχυμένη από το all-black χρώμα, αναδεικνύεται με κεντημένα γραφικά και το εμβληματικό κίτρινο λογότυπο PIRELLI.