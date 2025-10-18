Το Pirelli Cyber Tyre απέσπασε τον τίτλο «Vehicle-to-Everything (V2X) Καινοτομία της Χρονιάς» στα AutoTech Breakthrough Awards 2025, έναν διεθνή θεσμό που απονέμεται από την πλατφόρμα Tech Breakthrough, η οποία αναδεικνύει τους πιο καινοτόμους φορείς και υπηρεσίες στον τομέα της αυτοκινητιστικής τεχνολογίας.

Το Cyber Tyre είναι το πρώτο έξυπνο σύστημα στον κόσμο που μπορεί να συλλέγει δεδομένα απευθείας από το ελαστικό, να τα επεξεργάζεται μέσω ειδικού λογισμικού και αλγορίθμων της Pirelli και να τα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο στα ηλεκτρονικά του οχήματος, ενισχύοντας τη δυναμική οδήγησης, την ασφάλεια και την ενσωμάτωση με τις ψηφιακές υποδομές.

«Το Cyber Tyre αποτελεί βασική τεχνολογία για το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας, που περιλαμβάνει την αυτόνομη οδήγηση, τα διασυνδεδεμένα οχήματα και την ψηφιοποίηση των υποδομών. Ενσωματώνοντας την ευφυΐα απευθείας στο ελαστικό, το Pirelli Cyber Tyre καθιστά τα συστήματα μεταφοράς πιο ασφαλή, βιώσιμα και βασισμένα σε δεδομένα», αναφέρει το AutoTech Breakthrough, εξηγώντας τους λόγους της βράβευσης.

«Αυτή η αναγνώριση αναδεικνύει την αξία του Cyber Tyre, το οποίο προσδίδει στο ελαστικό έναν νέο ρόλο στην επανάσταση που συντελείται στην κινητικότητα. Στα Οχήματα Οριζόμενα από Λογισμικό (Software-Defined Vehicles – SDV), η διαθεσιμότητα ακριβών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι απαραίτητη: η τεχνολογία μας επιτρέπει, για πρώτη φορά, τη μετάδοση λεπτομερών πληροφοριών στα ηλεκτρονικά του οχήματος σχετικά με την κατάσταση του ελαστικού και τις συνθήκες του οδοστρώματος, βελτιώνοντας την ασφάλεια, την απόδοση και την αποδοτικότητα. Το σύστημα έχει ήδη υιοθετηθεί σε οχήματα υψηλής κατηγορίας, με στόχο την επέκταση της εφαρμογής του σε ευρύτερο κοινό και σε διαφορετικές λειτουργίες μέσω της συνδεσιμότητας V2X», δήλωσε ο Piero Misani, CTO της Pirelli.

Pirelli Cyber Tyre: πώς λειτουργεί και βασικές εφαρμογές

Χάρη σε αισθητήρες που βρίσκονται μέσα στο πέλμα, το Cyber Tyre μετρά παραμέτρους όπως πίεση, θερμοκρασία, φθορά πέλματος και φορτίο. Αυτά τα δεδομένα, επεξεργασμένα από αλγορίθμους της Pirelli, μεταδίδονται σε μια μονάδα ελέγχου που βελτιστοποιεί τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, όπως ESP, ABS και έλεγχο πρόσφυσης, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Χάρη στη συνεργασία με την Bosch Engineering, το σύστημα είναι πλήρως ενσωματωμένο στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική του οχήματος.

Εκτός από τις λειτουργίες εντός του οχήματος, το Cyber Tyre επιτρέπει επικοινωνία V2V (Vehicle-to-Vehicle) και V2I (Vehicle-to-Infrastructure), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έξυπνων δρόμων και έξυπνων πόλεων, όπου τα συλλεγμένα δεδομένα βοηθούν στον σχεδιασμό και τη συντήρηση της αστικής κινητικότητας.

Οι διάφορες δυνατότητες συνδεσιμότητας V2X (Vehicle-to-Everything) μπορούν να ενεργοποιήσουν λειτουργίες προειδοποίησης για οχήματα και οδηγούς σχετικά με τις συνθήκες του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, να αλληλεπιδρούν με φανάρια και πινακίδες, να βελτιστοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες και τη διαχείριση στόλων, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης.

Η τεχνολογία Cyber Tyre βρίσκεται ήδη στην αγορά και έχει υιοθετηθεί σε αρκετά high end μοντέλα, ενώ βρίσκεται υπό ανάπτυξη για διάφορες πλατφόρμες οχημάτων premium και prestige. Πρόσφατα, η Aston Martin και η Pirelli ανακοίνωσαν συμφωνία για την ενσωμάτωση του συστήματος στα μελλοντικά μοντέλα της βρετανικής πολυτελούς μάρκας.