Είναι περίεργο που η αλλαγή του Mario Isola, η φωνή της Pirelli Motorsport, γίνεται τόσο ξαφνικά. Ο Isola, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στους αγώνες, τόσο στην F1 όσο και στο WRC, αντικαθίσταται απλά με μια ανακοίνωση. Δεν υπήρξε καμία διαρροή, καμιά διαφωνία και το βασικότερο όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, δεν υπήρξε καμία πληροφορία για την αλλαγή του.

Ο Mario Isola από χθες αποτελεί παρελθόν. Από σήμερα, 1η Μαρτίου, στην θέση του τοποθετήθηκε ο Dario Marrafuschi.

Σίγουρα υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο για αυτήν την τόσο ξαφνική αλλαγή στο επιτελείο της Pirelli και μάλιστα λίγο πριν την έναρξη της αγωνιστικής χρονιάς για το 2026 στην F1.

Ο πρώτος αγώνας της F1 θα γίνει στην Αυστραλία την άλλη Κυριακή, στις 8 Μαρτίου. Τα πρώτα δοκιμαστικά θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 6 Μαρτίου. Και ενώ όλες οι ομάδες βρίσκονται ήδη στην Μελβούρνη (Αυστραλία) ανακοινώθηκε η αντικατάσταση του Isola.

Το μεγάλο αφεντικό του Motor Sport αποτελεί από χθες παρελθόν από τον ιταλικό κατασκευαστή ελαστικών.

Από σήμερα ο Dario Marrafuschi είναι επικεφαλής- διευθυντής του αγωνιστικού τομέα της Pirelli και θα αναφέρεται στον Giovanni Tronchetti Provera, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Βιωσιμότητας, Νέας Κινητικότητας και Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Pirelli.

Ο Dario Marrafuschi μέχρι την 1η Ιουλίου θα συνεργάζεται με τον Isola ο οποίος θα του παρέχει υποστήριξη μέχρι ο νέος αγωνιστικός διευθυντής να ενημερωθεί πλήρως για τις αρμοδιότητές του.

Στη συνέχεια ο Mario Isola θα αποχωρήσει από την εταιρεία και κανένας δεν γνωρίζει αν πρόκειται να παραμείνει στους αγώνες αλλά ως επικεφαλής κάποιας άλλης εταιρίας.

Ο Marrafuschi, προσελήφθη στην Pirelli το 2008. Έχει εμπειρία στη F1 κυρίως στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια ηγήθηκε στην ανάπτυξη των ελαστικών της Pirelli για τα Ι.Χ αυτοκίνητα.

Η Pirelli στην ανακοίνωσή της εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Mario Isola, για τη σημαντική συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής μονάδας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφοσίωση και μεγάλο πάθος.

Ωστόσο ο πρόεδρος της Pirelli είπε ότι ο Mario Isola ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αφού από την 1η Ιουλίου θα αναλάβει καθήκοντα γενικού διευθυντή στην ACI Sport.