Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Οι επικεφαλής της BYD που είχαν την ιδέα της πίστας παντός εδάφους, έκαναν τα επίσημα εγκαίνια στο Zhengzhou και ανακοίνωσαν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εκπλήξεις. Τι είναι όμως αυτές οι πίστες παντός εδάφους; Και σε τι χρησιμεύουν;

Σε ένα σύνολο εγκαταστάσεων στο Zhengzhou οι πίστες επαναπροσδιορίζουν πλήρως την εμπειρία οδήγησης με οχήματα νέας ενέργειας (NEV) και ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία «Τεχνολογία για όλους» της BYD . Θα λειτουργούν ως χώρος για αγώνες, εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών και ποικίλες εμπειρίες, προωθώντας την κουλτούρα των NEV.

Στο Zhengzhou η πίστα παντός εδάφους προσφέρει μια πολυδιάστατη εμπειρία οδήγησης. Σχεδιάστηκε ειδικά για οχήματα νέας ενέργειας (NEV) και περιλαμβάνει οκτώ ζώνες με τις εξής ονομασίες:

Indoor Sand Dune, Low-Friction Ring, Kick-Plate, Wading Pool, Dynamic Paddock Race Track, Off-Road Park και Camping Area.

Η πρώτη πίστα

Σε αντίθεση με τη συμβατική σχεδίαση μιας διαδρομής που περιλαμβάνει ένα είδος χάραξης, η πίστα παντός εδάφους της BYD στο Zhengzhou προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, που συνδυάζει – μεταξύ άλλων – διέλευση οχήματος μέσα από νερό, αναρρίχηση σε αμμόλοφο σε εσωτερικό χώρο και οδήγηση εκτός δρόμου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δοκιμάσουν ποικίλα σενάρια σε έναν ενιαίο χώρο.

Με υψομετρική διαφορά 29,6 μέτρων και κλίση 28 μοιρών, ο εσωτερικός αμμόλοφος στο Zhengzhou έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records ως η υψηλότερη και μεγαλύτερη εγκατάσταση αναρρίχησης σε αμμόλοφο για δοκιμές αυτοκινήτων. Κατασκευασμένος με 6.200 τόνους άμμου που παραπέμπει στη σύσταση της ερήμου Alxa, προσφέρει σε όλους μια αυθεντική off-road εμπειρία οδήγησης σε αμμόλοφο.

Η πισίνα διάσχισης νερού, μήκους 70 μέτρων, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για το YANGWANG U8. Μέσω του υποβρύχιου παρατηρητηρίου από γυαλί, οι επισκέπτες μπορούν να δουν το όχημα να κινείται αβίαστα μπροστά, να στρίβει ή να κάνει όπισθεν μέσα στο νερό, χάρη στην πλατφόρμα e4, η οποία έχει επανακαθορίσει τα πρότυπα ασφάλειας σε ακραία σενάρια οδήγησης.

Πέρα από τις εξαιρετικές εμπειρίες οδήγησης που προσφέρει, η πίστα αποτελεί ιδανικό χώρο για την επίδειξη των τεχνολογιών ασφάλειας στα NEV. Το Kick Plate προσομοιώνει το παγωμένο οδόστρωμα με μια υγρή, γυαλισμένη τσιμεντένια επιφάνεια. Μέσω κινητών πλακών που προκαλούν προσωρινή απώλεια ελέγχου, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον.

Kick-Plate

Το Low Friction Circle, η πρώτη κυκλική πίστα διαμέτρου 44 μέτρων στην Κίνα, αποτελείται από 30.000 λεία τούβλα βασάλτη, καλυμμένα με ένα στρώμα νερού 3 mm. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει σταθερό συντελεστή τριβής, ανάμεσα σε εκείνον του πάγου και του χιονιού. Στη ζώνη αυτή, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν εύκολα συνεχές και ελεγχόμενο drift, απολαμβάνοντας τη χαρά της πλαγιολίσθησης, χάρη στην άμεση απόκριση των ηλεκτρονικών της BYD σε επίπεδο χιλιοστού του δευτερολέπτου και στα έξυπνα συστήματα ελέγχου του αμαξώματος.

Από την πίστα αγώνων στην απόλαυση εκτός δρόμου

Η πίστα αγώνων, μήκους 1.758 μέτρων, περιλαμβάνει εννέα στροφές και μια ευθεία 550 μέτρων, ιδανική για δυνατές επιταχύνσεις. Οι οδηγοί μπορούν να ζήσουν τη συναρπαστική επιτάχυνση στην ευθεία ή να δοκιμάσουν την ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης των οχημάτων σε στροφές.

Ο χώρος με την ονομασία Dynamic Paddock, έκτασης 15.300 τ.μ., περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα σενάρια δοκιμών, όπως τυπικό σλάλομ, δοκιμές αποφυγής εμποδίου και αυτοματοποιημένη στάθμευση, αναδεικνύοντας το πλήρες φάσμα των έξυπνων τεχνολογιών της BYD.

Συνολικά, 27 σενάρια off-road οδήγησης – για αρχάριους έως προχωρημένους – κάνουν τη διασκέδαση της εκτός δρόμου οδήγησης προσβάσιμη σε ευρύτερο κοινό. Ακόμη και ένα αστικό SUV μπορεί να κινηθεί με σιγουριά στις βασικές διαδρομές, χάρη στο έξυπνο σύστημα τετρακίνησης.

Δύο ακόμη εγκαταστάσεις θα ακολουθήσουν

Εκτός από την πίστα στο Zhengzhou, η BYD θα εγκαινιάσει σύντομα εγκαταστάσεις στο Hefei και στο Shaoxing. Σημειώνεται ότι η off road περιοχή στο Shaoxing εκτείνεται σε 2.000 στρέμματα, σε υψόμετρο 500 μέτρων.

Η BYD και η Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας της Κίνας (CAMF) ανακοίνωσαν επίσημα το «New Track Scheme», με στόχο να φέρουν την κουλτούρα των αγώνων σε ένα ευρύτερο κοινό, προσελκύοντας 1 εκατομμύριο χρήστες και εκπαιδεύοντας 100 επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

«Οι πίστες της BYD θα επιταχύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των αγώνων NEV στην Κίνα και θα αναδιαμορφώσουν την αυτοκινητιστική κουλτούρα της χώρας», δήλωσε ο Guojun Zhan, πρόεδρος της CAMF.

Οι πίστες παντός εδάφους της BYD δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο εγκαταστάσεων. Επαναπροσδιορίζουν πλήρως την εμπειρία οδήγησης με οχήματα νέας ενέργειας (NEV)! Φέρνοντας τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και τις επαγγελματικές υποδομές στη διάθεση του κοινού και προσομοιώνοντας ακραία σενάρια οδήγησης, οι πίστες στοχεύουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως βιτρίνα καινοτομιών και γέφυρα για τη διάδοση της κουλτούρας των οχημάτων νέας ενέργειας.