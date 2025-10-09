Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς δεν έχει κάνει ποτέ πράγματα όπως όλοι οι άλλοι. Στην ηλικία των 44 ετών, ο αστέρας του ποδοσφαίρου συνεχίζει να ξεχωρίζει από τη μάζα, τόσο με τις εμφανίσεις του, όσο και με τις δηλώσεις του.

Όσοι τον παρακολουθείτε, θα γνωρίζετε πως ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου έχει καθιερώσει μία πανάκριβη αλλά υπέροχη ετήσια παράδοση. Κάθε χρόνο, στα γενέθλια του στις 3 Οκτωβρίου, ο Zlatan κάνει δώρο στον εαυτό του μία ολοκαίνουργια και εντυπωσιακή Ferrari. Έτσι και φέτος δεν έγινε κάποια εξαίρεση με τον Ζλάταν όχι μόνο να αγοράζει μία Ferrari αλλά να αγοράζει μία από τις συνολικά 799 Ferrari F80 που θα κατασκευαστούν συνολικά.

Γιορτάζοντας τα 44α γενέθλια με το απόλυτο supercar 1.200 ίππων

Ο ίδιος ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο instagram το νέο του απόκτημα το οποίο κόστισε 3.6 εκατ. ευρώ. καθώς πρόκειται για τη νέα ναυαρχίδα σε ολόκληρη τη γκάμα της ιταλικής φίρμας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)



Το μήκος της Ferrari F80 είναι στα 4.48μ. το πλάτος 2.06μ. το ύψος 1.13μ. ενώ το συνολικό βάρος ανέρχεται (χωρίς οδηγό) στα 1.525 κιλά.

Φυσικά η μεγάλη είδηση είναι το τι υπάρχει κάτω από το καπό: Ένας υβριδικός V6 3 λίτρων που αποδίδει από μόνος του 900 ίππους – 850 Nm ροπής και όταν συνδυάζεται με τους 3 ηλεκτροκινητήρες (δύο μπροστά, ένας πίσω), η F80 έχει συνολική απόδοση 1.200 ίππων.

Είναι η πιο ισχυρή Ferrari που έχει κατασκευαστεί ποτέ πετυχαίνοντας επιδόσεις: 0-100 σε 2.15δευτ. 0-200 σε 5.75δευτ. τελική ταχύτητα στα 350χλμ./ώρα και όριο περιστροφής του V6 στις 9.200σ.α.λ.Ο κάθε ηλεκτροκινητήρας στον μπροστινό άξονα αποδίδει 142 άλογα και 121 Nm ροπής, έχοντας βάρος στα 12.9 κιλά, ενώ ο μοναδικός πίσω αποδίδει 95 άλογα και 45 Nm ροπής με βάρος στα 8.8 κιλά. Η μπαταρία από την οποία παίρνουν ενέργεια είναι 2.28 kWh με βάρος στα 39.3 κιλά ενώ το σασμάν είναι 8τάχυτο αυτόματο διπλού συμπλέκτη.

Η F80 έχει μια παραδοσιακή διθέσια διάταξη με κοκπιτ εστιασμένο στον οδηγό – η Ferrari την αποκαλεί διαμόρφωση «1+». Ο πίνακας ελέγχου είναι στραμμένος προς τον οδηγό και το κάθισμα του οδηγού είναι ένα κόκκινο ρυθμιζόμενο σπορ μπάκετ, σε αντίθεση με το κάθισμα του συνοδηγού, το οποίο είναι σταθερό στο πλαίσιο. Η Ferrari δημιούργησε επίσης ένα νέο τιμόνι για την F80 με πιο επίπεδο πάνω και κάτω μέρος, το οποίο θα βρει το δρόμο του και σε άλλα μοντέλα της Ferrari στο μέλλον.