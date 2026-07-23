Η Toyota φαίνεται πως πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στην αποκάλυψη του νέου της σπορ αυτοκινήτου με μεσαία τοποθετημένο κινητήρα, καθώς ένα νέο πρωτότυπο απαθανατίστηκε να πραγματοποιεί δοκιμές στην Ιαπωνία με αισθητά λιγότερο καμουφλάζ από πριν.

Οι εικόνες και το σύντομο βίντεο που κυκλοφόρησαν από την πίστα Fuji Speedway δείχνουν ότι η εξέλιξη του μοντέλου έχει προχωρήσει σημαντικά, τροφοδοτώντας ξανά τα σενάρια για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της MR2. Ωστόσο, η Toyota δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη την ονομασία του αυτοκινήτου.

Σχεδίαση που θυμίζει GR Yaris, αλλά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία



Παρότι αρκετά στοιχεία προέρχονται από το GR Yaris, το νέο πρωτότυπο έχει εντελώς διαφορετικές αναλογίες. Ξεχωρίζει για το χαμηλό αμάξωμα, τη διθέσια διάταξη, τα έντονα φουσκωμένα φτερά, τον μεγάλο εμπρός διαχύτη και κυρίως τις μεγάλες πλαϊνές εισαγωγές αέρα πίσω από τις πόρτες, οι οποίες μαρτυρούν τη θέση του κινητήρα στο κέντρο του αμαξώματος.

Στις νέες εικόνες διακρίνονται επίσης πιο καθαρά τα συμβατικά χερούλια των θυρών, οι νέες ζάντες πολλαπλών ακτίνων, η μεγάλη σταθερή πίσω αεροτομή τύπου swan-neck, καθώς και τα φωτιστικά σώματα που θυμίζουν έντονα εκείνα του GR Yaris.

Τετρακίνηση και νέος turbo κινητήρας

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιεί μεσαία τοποθετημένο κινητήρα σε συνδυασμό με σύστημα τετρακίνησης. Τα πρώτα πρωτότυπα χρησιμοποιούσαν τον γνωστό τρικύλινδρο turbo 1.6 G16E-GTS, όμως οι τελευταίες δοκιμές φαίνεται πως αξιοποιούν τον ολοκαίνουργιο 2λιτρο turbo G20E, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τα επόμενα σπορ μοντέλα της Gazoo Racing.

Η εξέλιξη συνεχίζεται

Σύμφωνα με στελέχη της Gazoo Racing, η Toyota έχει ήδη κατασκευάσει πολλές διαφορετικές εκδόσεις και το συγκεκριμένο πρωτότυπο θεωρείται ένα ακόμη βήμα πριν από το τελικό αυτοκίνητο παραγωγής. Παρότι η επίσημη παρουσίασή του δεν αναμένεται άμεσα, η συνεχής εξέλιξη δείχνει ότι η εταιρεία επενδύει σοβαρά στην επιστροφή ενός αυθεντικού σπορ μοντέλου με κινητήρα στο κέντρο.