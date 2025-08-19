Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σίγουρα σας έχει τύχει να ταξιδεύετε σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας, να συναντάτε μια τεράστια ευθεία με καλό φωτισμό και οδόστρωμα αλλά το όριο ταχύτητας να γράφει 90χλμ./ώρα. Είναι λογική η σκέψη, πως σε μερικά τμήματα, θα ήταν ασφαλείς οι διελεύσεις ακόμα και με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η Τσεχία κάνει την αρχή

Από αυτό το καλοκαίρι, οι οδηγοί στην Τσεχική Δημοκρατία επιτρέπεται να ταξιδεύουν με 150 χλμ./ώρα για πρώτη φορά σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Η δοκιμή ξεκίνησε στον αυτοκινητόδρομο D3 μεταξύ Tábor και České Budějovice, με παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και η πυκνότητα κυκλοφορίας να επηρεάζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.

Η οδική σήμανση ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου, και περιλαμβάνει περιστρεφόμενες μεταβλητές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τη σημασία τους καθώς περιστρέφονται.

«Θέλουμε να αξιολογήσουμε πώς γίνεται δεκτό το αυξημένο όριο από το κοινό και αν οδηγεί σε αύξηση των ποσοστών ατυχημάτων», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα σε συνέντευξή του.

Η αύξηση του ορίου ταχύτητας σε επιλεγμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων κατέστη δυνατή με νομοθετική τροποποίηση το 2023. Η τελευταία φορά που αυξήθηκε το όριο ταχύτητας στους τσεχικούς αυτοκινητόδρομους ήταν πριν από 28 χρόνια, όταν αυξήθηκε από 120 σε 130 χλμ./ώρα το 1997.