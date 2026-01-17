Η παγκόσμια εικόνα των χρωμάτων επιβατικών αυτοκινήτων για το 2025 δείχνει σταθερότητα και συνέπεια στις επιλογές των καταναλωτών, με τα ουδέτερα χρώματα — λευκό, μαύρο και γκρι — να διατηρούν την κυριαρχία τους στην αγορά, σύμφωνα με την 73η ετήσια αναφορά χρωμάτων αυτοκινήτου από την Axalta Coating Systems.

Παρότι δεν καταγράφονται εκπληκτικές στροφές, η φετινή αξιολόγηση φανερώνει μια προτίμηση που πηγαίνει πέρα από τα κλασικά: όλο και περισσότεροι οδηγοί δείχνουν ενδιαφέρον για χρώματα που προσθέτουν βάθος, κίνηση και προσωπικότητα στο αυτοκίνητό τους, χωρίς όμως να «απειλούν» τη σταθερότητα της ουδέτερης παλέτας.

Παγκόσμια κατάταξη χρώματος Ι.Χ. για το 2025:

Λευκό: 29%

Μαύρο: 23%

Γκρι: 22%

Ασημί: 7%

Μπλε: 6%

Η σταθερότητα στις υψηλές θέσεις για τα λευκό — μαύρο — γκρι, δείχνει ότι οι αγοραστές παραμένουν προσηλωμένοι σε καθαρά, διαχρονικά χρώματα που συμπληρώνουν την σύγχρονη, λιτή σχεδίαση των αυτοκινήτων. Αυτά τα ουδέτερα χρώματα, έχουν επίσης το πλεονέκτημα της πρακτικότητας και της υψηλής μεταπώλησης.

Η έκθεση αναδεικνύει ενδιαφέρουσες διαφορές στις επιλογές χρωμάτων ανά γεωγραφική περιοχή:

Βόρεια Αμερική: Το λευκό διατηρεί την πρωτιά με 31%, με το μπλε στο 10% και το κόκκινο στο 7%.

Νότια Αμερική: Το λευκό παραμένει κυρίαρχο στο 35%, ενώ το ασημί και το μπλε ακολουθούν με 14% και 7% αντίστοιχα.

Ευρώπη: Το γκρι κυριαρχεί με 26%, αντικατοπτρίζοντας την ευρωπαϊκή προτίμηση σε ήσυχους και εκλεπτυσμένους τόνους, με το λευκό να ακολουθεί στο 25% και το μαύρο στο 22%.

Ασία: Στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, τα πιο εκφραστικά χρώματα όπως κίτρινο/χρυσό (4%), πράσινο (3%), και ακόμα πορτοκαλί ή μοβ (2%) δείχνουν ισχυρή παρουσία, ενώ το μαύρο κυριαρχεί στο 26%.

Αυτές οι περιφερειακές διαφορές δείχνουν ότι ενώ η παγκόσμια τάση κυριαρχείται από ουδέτερα χρώματα, σε τοπικό επίπεδο οι προτιμήσεις διαφοροποιούνται, ιδιαίτερα σε αγορές όπου οι καταναλωτές θέλουν πιο έντονη ατομική έκφραση.

Τι δείχνουν αυτές οι τάσεις για το μέλλον;

Η ανάλυση της Axalta υπογραμμίζει ότι η αγορά δεν μεταβάλλεται βίαια από έτος σε έτος, αλλά εμφανίζει σταθερή εξέλιξη. Οι ουδέτεροι τόνοι παρέχουν την απαραίτητη βάση για τον σύγχρονο σχεδιασμό αυτοκινήτου, ενώ οι κατασκευαστές και οι αγοραστές δείχνουν όλο και πιο ανοιχτοί σε νέα, «ενισχυμένα» χρώματα που προσφέρουν προσωπικότητα χωρίς να υπερβαίνουν τα όρια της αισθητικής.

Για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά — όπου η δυναμική του γκρι και του λευκού είναι ιδιαίτερα ισχυρή — αυτό σημαίνει ότι το styling των επόμενων ετών πιθανότατα θα κινηθεί σε μία ισορροπία ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και την τολμηρή, αλλά εκλεπτυσμένη, χρωματική έκφραση. Να θυμίσουμε επίσης, πως το λευκό, είναι το μοναδικό χρώμα χωρίς χρέωση, στα καινούργια αυτοκίνητα.

Πηγή: axalta.com