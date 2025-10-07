Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σύμφωνα με έκθεση της Hedges & Company, υπάρχουν περίπου 1,644 δισεκατομμύρια αυτοκίνητα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η εταιρία υπολόγισε περίπου 619 εκατομμύρια στους δρόμους της Ασίας, 431 εκατομμύρια στην Ευρώπη, 370 εκατομμύρια στη Βόρεια Αμερική και 105 εκατομμύρια στη Νότια Αμερική, 69 εκατομμύρια στη Μέση Ανατολή και 50 εκατομμύρια στην Αφρική. Η μελέτη αναφέρει περίπου 75 οχήματα στην Ανταρκτική, επομένως ο συνολικός αριθμός θα πρέπει να είναι 1.644.000.075.

Ποια εταιρία έχει κατασκευάσει τα περισσότερα αυτοκίνητα τα τελευταία 125+ χρόνια ιστορίας της αυτοκινητοβιομηχανίας;

Εάν αναλογιστούμε πως το Ford F-150 είναι το όχημα με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο, δεν είναι δύσκολο να υποθέσουμε ποια μάρκα έχει κατασκευάσει τα περισσότερα οχήματα. Αλλά, μόνο και μόνο επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι εκπληκτικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ενδιαφέροντα.

Το 2012, η ​​Ford γιόρτασε το 350 εκατομμυριοστό όχημα παραγωγής της, ένα Ford Focus. Τιμώντας την περίσταση, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος παγκόσμιου μάρκετινγκ της Ford, John Fleming, δήλωσε ότι «Η παραγωγή 350 εκατομμυρίων οχημάτων ισοδυναμεί με την παραγωγή ενός οχήματος κάθε 10 δευτερόλεπτα για την 109χρονη ιστορία μας. Αν τοποθετηθούν από άκρη σε άκρη, τα οχήματα θα εκτείνονται μέχρι το φεγγάρι και πίσω – δύο φορές».

Αυτή η ανακοίνωση των 350 εκατομμυρίων οχημάτων έγινε τον Αύγουστο, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Έκτοτε, η Ford έχει κατασκευάσει αρκετά ακόμη οχήματα. Είναι δύσκολο να βρεθούν ακριβή στοιχεία παραγωγής, αλλά, σύμφωνα με την F&I Tools, οι συνολικές πωλήσεις από το 2012 (που κατασκευάστηκε το 350ο εκατομμυριοστό Ford), έχουν ξεπεράσει τα 70 εκατομμύρια.

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό λοιπόν, η Ford έχει κατασκευάσει πάνω από 420 εκατομμύρια αυτοκίνητα και φορτηγά έως σήμερα. Η Toyota φαίνεται να ακολουθεί ως δεύτερη εταιρία σε βαθμό παραγωγής με πάνω από 320 εκατ. μοντέλα. (με επιφύλαξη γύρω από τα ακριβή νούμερα μιας και είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν).