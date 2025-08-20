Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Την ώρα που αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες που κατασκευάζουν mainstream μοντέλα, αγωνίζονται να επιβιώσουν και να καρποφορήσουν, η Bugatti ανακοίνωσε πως είναι sold out για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια.

Δηλαδή σε ένα ιδανικό σενάριο που κερδίσετε το Τζόκερ και σήμερα κιόλας το βράδυ παραγγείλετε μία Bugatti, θα την παραλάβετε στις αρχές του 2030.

Σε συνέντευξη του στην Εβδομάδα Αυτοκινήτου του Μοντερέι, ο Διευθυντής Σχεδιασμού Frank Heyl είπε ότι η γραμμή παραγωγής είναι “κλεισμένη” μέχρι και το 2029. «Λοιπόν, έχουμε προγραμματίσει-ξεκινήσει την κατασκευή 250 Tourbillon και μαζί με τις Bolide, είμαστε πλήρως απασχολημένοι μέχρι και το 2029″.

Στην πραγματικότητα, η εταιρία έχει τόσες παραγγελίες που ακόμα και αν 59 άτομα αποχωρούσαν από τη λίστα αναμονής, θα ήταν και πάλι sold out, σύμφωνα με το Bloomberg. «Θέλω να κάνω την Bugatti την πιο επιτυχημένη και πιο κερδοφόρα αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο», δήλωσε ο Mate Rimac. Χωρίς αμφιβολία, το να έχει τόσους πολλούς υποψήφιους πελάτες, και μάλιστα εξαιρετικά εύπορους, ακόμη και σε αυτές τις αβέβαιες εποχές, αποτελεί απόδειξη, αν χρειαζόταν, ότι η ιστορική γαλλική μάρκα βιώνει την καλύτερη εποχή της.

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πλειοψηφία των άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών που προσπαθούν να καταλάβουν τους δασμούς και πόσο ηλεκτροκίνητο θα πρέπει να είναι το μέλλον τους.

Η Bugatti Tourbillon των 3.6 εκατ. ευρώ και 1.800 ίππων

Το hypercar διαθέτει ένα κινητήρα 8,3 λίτρων που ανεβάζει τις στροφές του στις 9.500 σ.α.λ. και αποδίδει 1.000 ίππους χωρίς turbo, ενώ ζυγίζει μόλις 250 κιλά. Υπάρχει επίσης ροπή 900 Nm, αλλά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το άλλο μισό του συστήματος κίνησης της Tourbillon, το υβριδικό. Ένας μπροστινός ηλεκτρονικός άξονας φέρει δύο ηλεκτροκινητήρες, ενώ ένας τρίτος κινητήρας είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος για να βοηθά στην κίνηση των πίσω τροχών. Ένα πακέτο μπαταριών 25 kWh που είναι τοποθετημένο στο κέντρο παρέχει ενέργεια, προσθέτοντας 800 ίππους. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 1.800 ίπποι και εφόσον τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 έχουν αρκετή πρόσφυση, η Tourbillon θα φτάσει τα 100χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα. Με τέρμα γκάζι, τα 200χλμ./ώρα επιτυγχάνονται σε περίπου 5 δευτερόλεπτα. Τα 300χλμ./ώρα φτάνουν σε μόλις 10 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα των 380χλμ./ώρα έρχεται σε λιγότερο από 25 δευτερόλεπτα, εκτός αν έχετε εγκαταστήσει το ειδικό Speed Key η οποία ανεβάζει την τελική ταχύτητα στα 444χλμ./ώρα.