Η εμβληματική ιταλική μάρκα αυτοκινήτων Itala ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγορά μέσα στο 2026, σχεδόν έναν αιώνα μετά την παύση λειτουργίας της. Το ιστορικό όνομα έχει αποκτηθεί πλέον από τον ιταλικό όμιλο DR Automobiles, ο οποίος σκοπεύει να το επαναφέρει στη σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία, δίνοντας νέα πνοή σε ένα από τα πιο ιστορικά κεφάλαια της πρώιμης αυτοκίνησης στην Ιταλία.

Το 1903, ο Matteo Ceirano και μερικοί συνεργάτες του, ίδρυσαν την Itala στο Τορίνο, στα πρώτα χρόνια της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η εταιρεία ξεχώρισε από την αρχή για την ποιότητα κατασκευής και την τεχνική καινοτομία, κατασκευάζοντας μοντέλα που σήμερα θα χαρακτηρίζονταν ως luxury.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Itala σημείωσε αξιοσημείωτες επιτυχίες και σε αγώνες, όπως η νίκη στην πρώτη Targa Florio το 1906 και η ιστορική ολοκλήρωση του γύρου Πεκίνο – Παρίσι το 1907 με ένα Itala 35/45 HP, ένα γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην παγκόσμια αναγνώριση του ονόματος.

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η εταιρεία στράφηκε στην παραγωγή κινητήρων αεροσκαφών, όμως μετά τον πόλεμο αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Παρά τις προσπάθειες επανεκκίνησης της παραγωγής και ανασυγκρότησης, η Itala δεν κατάφερε να επιβιώσει στις μεταπολεμικές συνθήκες της αγοράς και έκλεισε οριστικά το 1934.

Το όνομα ξαναζωντανεύει το 2026

Σήμερα, ο όμιλος DR Automobiles ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να επαναφέρει την Itala ως μέρος της στρατηγικής του για επαναλειτουργία ιστορικών ιταλικών ονομάτων στην αγορά αυτοκινήτου. Η επιστροφή του brand προγραμματίζεται για το τέλος του 2026, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρεις λεπτομέρειες για τα πρώτα νέα μοντέλα.

Η επαναφορά της Itala έρχεται παράλληλα με το σχέδιο της DR να αναβιώσει και άλλες ιστορικές επωνυμίες, εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της ονόματα που έγραψαν σημαντικές σελίδες στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Παρά τις περιορισμένες μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η νέα γκάμα, η ανακοίνωση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κλάδου, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για ένα από τα πιο θρυλικά ονόματα της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.