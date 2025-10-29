Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Διπλή αποκάλυψη για τη Mazda που τράβηξε το σεντόνι από τα εντυπωσιακά concept cars, δίνοντας μία πρώτη γεύση για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Οθόνες, τεχνητή νοημοσύνη, λείες επιφάνειες και μινιμαλισμός.

Mazda Vision X-Coupe



Το Mazda Vision X-Coupe είναι ένα σπορ κουπέ σύνολο που ενσαρκώνει την περαιτέρω εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας «Kodo-Soul of Motion». Τροφοδοτείται από ένα plug-in υβριδικό σύστημα που ενσωματώνει έναν περιστροφικό (wankel) υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα με δύο ρότορες, έναν ηλεκτροκινητήρα και μια μπαταρία. Με ισχύ 510 ίππων, το όχημα προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 160 χλμ. και συνδυαστική έως 800 χλμ. Επιπλέον, συνδυάζοντας καύσιμο ουδέτερου άνθρακα που προέρχεται από μικροφύκη με την ιδιόκτητη τεχνολογία δέσμευσης CO2 της Mazda, «Mazda Mobile Carbon Capture», το όχημα όσο περισσότερο οδηγείται, τόσο περισσότερο συμβάλλει στη μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών CO2.

Με μήκος στα 5.050χλστ. πλάτος στα 1.995χλστ. ύψος 1.480χλστ. και μεταξόνιο 3.080χλστ. είναι ένα ευρύχωρο κουπέ crossover, το οποίο έχει μεγάλες λείες επιφάνειες, με λεπτά, επιθετικά, φωτιστικά σώματα που φτάνουν μέχρι το κάτω μέρος του προφυλακτήρα.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζουν τα λευκά καθίσματα, οι 3 στρογγυλές ενδείξεις που αναλαμβάνουν ρόλο πίνακα οργάνων αλλά και μία τεράστια οθόνη ενσωματωμένη στο ταμπλό, που φτάνει μέχρι και τον συνοδηγό.

MAZDA Vision X-Compact



To Mazda Vision X-Compact είναι ένα μοντέλο σχεδιασμένο για να “δυναμώσει τον δεσμό μεταξύ ανθρώπων και αυτοκινήτων μέσω της χρήσης ενός ψηφιακού μοντέλου ανθρώπινων αισθήσεων, αλλά και μίας Τεχνητής Νοημοσύνης με δυνατότητα ενσυναίσθησης”. Λειτουργώντας σαν τον καθημερινό βοηθό, θα ανταποκρίνεται στη διάθεση του οδηγού και θα επιλέγει π.χ. ανάλογη μουσική ή μία εναλλακτική διαδρομή, ενώ φυσικά υποστηρίζει και κανονική συζήτηση μεταξύ οχήματος και επιβατών.

Με μήκος στα 3.825χλστ. πλάτος στα 1.795χλστ. ύψος στα 1.470χλστ. και μεταξόνιο στα 2.515χλστ. το X-Compact θυμίζει αρκετά το Mazda 2, ενώ οι μεγάλες λείες επιφάνειες δίνουν και εδώ το παρών, μαζί με γυάλινη οροφή και ιδιαίτερο πίσω μέρος. Στο εσωτερικό υπάρχουν μόνο ένα απλό τιμόνι, δύο κουμπιά και ένα ψηφιακό, στρογγυλό ταχύμετρο.

Το συγκεκριμένο σύνολο, μαζί με τις τεχνολογίες που το συνοδεύουν, αντιπροσωπεύει το όραμα της Mazda για το μέλλον της έξυπνης κινητικότητας, όπου τα οχήματα και οι άνθρωποι σχηματίζουν μια συναισθηματική σύνδεση, όπως ένας φίλος.

Ναι και τα δύο μοντέλα είναι πρωτότυπα και ναι, δεν πρόκειται να τα δούμε αυτούσια σε γραμμή παραγωγής. Παρόλα αυτά όμως, πολλά από τα στοιχεία που βλέπετε στις παραπάνω εικόνες, θα ενσωματωθούν σύντομα στα μοντέλα παραγωγής.