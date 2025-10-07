Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Από μια ταπεινή αρχή ως ένα boxy πρωτότυπο όχημα στο στούντιο σχεδιασμού της Kia στις ΗΠΑ και συνεχίζοντας για 17 χρόνια, το διασκεδαστικό και φανταχτερό αστικό Kia Soul ξεχώριζε πάντα από το πλήθος.

Το Soul έκανε ντεμπούτο το 2008 και από τότε άλλαξε τρεις συνολικά γενιές, με τις δύο πρώτες να προσφέρονται και σε Ευρώπη και σε Αμερική και την τρίτη αποκλειστικά στις Η.Π.Α. Πολλοί δεν πίστευαν ότι το πρωτότυπο Soul θα διατηρούσε σε τόσο μεγάλο τη σχεδιαστική του ταυτότητα, όταν πέρασε στη γραμμή παραγωγής και ίσως αυτός να ήταν ένας από τους λόγους της επιτυχίας του. Οι άλλοι ήταν η ευρυχωρία του και φυσικά οι πολλές κινητήριες επιλογές του, όντας μάλιστα από τα πρώτα που προσφερόταν και σε ηλεκτρική έκδοση.

«Το Soul ήταν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για να κερδίσει η Kia μια θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό το μοναδικό όχημα – και το μάρκετινγκ που το υποστήριξε – βοήθησε την Kia να φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα», δήλωσε ο Eric Watson, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων της Kia America, συμπληρώνοντας πως η Kia προχωρά σταθερά προς το τρίτο συνεχόμενο ετήσιο ρεκόρ πωλήσεών της και το υψηλότερο μερίδιο αγοράς όλων των εποχών. Κάτι που κατέστη δυνατό χάρη και στην επιτυχία του Soul.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, το Soul βρισκόταν συχνά στο επίκεντρο των πολλών αξιομνημόνευτων project της Kia στην Έκθεση SEMA, με μοναδικές δημιουργίες που κυμαίνονταν από ένα κινητό περίπτερο DJ μέχρι μια πλήρως ηλεκτρική αναπαράσταση ενός κλασικού φορτηγού παγωτού.

Σύμφωνα με τη Kia, το Soul σημείωσε συνολικά και στις 3 γενιές του, πάνω από 1.5 εκατ. πωλήσεις στις Η.Π.Α. Πλέον, η παραγωγή του Soul αναμένεται να τερματιστεί τον Οκτώβριο, με μόνο μερικές χιλιάδες μονάδες να απομένουν σε αντιπροσώπους σε όλες τις ΗΠΑ.