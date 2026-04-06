Η Nissan κατέγραψε ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Μάρτιο, φτάνοντας τις 1.260 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 8,5%, επίδοση που την έφερε στη 2η θέση στο σύνολο των επιβατικών. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα μηνιαία αποτελέσματα των τελευταίων ετών για τη μάρκα στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κατηγορία των SUV και crossover.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση έπαιξε το Nissan Juke, το οποίο αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά ανεξαρτήτως κατηγορίας, για τον Μάρτιο. Με 867 ταξινομήσεις, το μοντέλο όχι μόνο κυριάρχησε στην κατηγορία των B-SUV, όπου κατέγραψε μερίδιο 14,6%, αλλά κατάφερε να ξεχωρίσει συνολικά στην αγορά, αποτελώντας το πιο δημοφιλές αυτοκίνητο του μήνα.

Αντίστοιχα ισχυρή ήταν και η παρουσία του Nissan Qashqai, το οποίο συνέχισε την πορεία του στην κορυφή της κατηγορίας C-SUV. Με 384 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,6%, το μοντέλο διατηρεί σταθερά τη δυναμική του σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στις βασικές επιλογές των αγοραστών.

Η συνολική εικόνα για τη Nissan τον Μάρτιο αποτυπώνει την ισχυρή απήχηση των SUV μοντέλων της στην ελληνική αγορά, με τα Juke και Qashqai να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των πωλήσεων. Την ίδια στιγμή, η συνέχεια για το 2026 αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η άφιξη νέων μοντέλων, όπως το επόμενο Micra και η νεότερη γενιά του Leaf, που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της μάρκας.