Πώς γίνεται με μόλις δύο μοντέλα, να συγκεντρώνονται πάνω από 2.500 άλογα και μάλιστα όχι αμιγώς ηλεκτρικά; Φυσικά και γίνεται, όταν βάζεις στην ίδια ευθεία δύο από τα ταχύτερα υβριδικά σύνολα της αγοράς, τα οποία όμως έχουν τεράστια διαφορά στην τιμή.

Από την μία έχουμε την εκπληκτική Ferrari SF90 XX, η οποία διαθέτει έναν 4λτ. twin-turbo V8 κινητήρα απόδοσης 800 ίππων, οποίος συνεργάζεται με 3 ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν επιπλέον 230 άλογα. Η συνολική ισχύς μετριέται στα 1.030 άλογα, το 0-100 έρχεται σε 2.3 δευτ. το 0-200 σε 6.5 δευτ. και η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 320χλμ./ώρα. Το σύνολο ζυγίζει 1.700 κιλά, διαθέτει αεροδυναμικό πακέτο, είναι τετρακίνητο με αυτόματο κιβώτιο F1, ενώ η τιμή του είναι κοντά στις 900.000 ευρώ.

Από την άλλη, έχουμε το Koenigsegg Regera, ένα πανίσχυρο μοντέλο που χρησιμοποιεί έναν 5λτ. V8 twin-turbo κινητήρα, ο οποίος επίσης συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Η συνολική ιπποδύναμη αγγίζει τα 1.500 άλογα, η ροπή τα 2.000 Nm, ενώ το 0-100 έρχεται σε 2.8 δευτ. και το 0-400 σε 31.49δευτ. Σε αντίθετη με τη Ferrari, είναι πισωκίνητο, και κοστίζει τα τριπλάσια, την ώρα που ζυγίζει 110 κιλά λιγότερο.

Δείτε τι έγινε όταν το κανάλι του Youtube, CarWoW τα έβαλε στην ίδια ευθεία, θέλοντας να δει ποιο είναι το ταχύτερο: