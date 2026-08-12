Αν ρωτούσαμε πριν από μερικά χρόνια ποιον εξοπλισμό θα ήθελε περισσότερο ένας αγοραστής στο καινούργιο του αυτοκίνητο, πιθανότατα θα περιμέναμε να ακούσουμε για μεγάλη οθόνη, προηγμένα συστήματα υποβοήθησης ή κάποια εντυπωσιακή τεχνολογία. Μια νέα έρευνα της AutoPacific, όμως, δείχνει ότι οι πραγματικές προτεραιότητες είναι αρκετά διαφορετικές.

Περισσότεροι από 19.000 οδηγοί που σκοπεύουν να αγοράσουν καινούργιο αυτοκίνητο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ρωτήθηκαν για περισσότερα από 160 χαρακτηριστικά και τεχνολογίες. Και στην κορυφή της λίστας δεν βρίσκεται κάποιο σύστημα αυτόνομης οδήγησης ή ένα high-tech gadget.

Τα θερμαινόμενα καθίσματα είναι Νο1 στην προτίμηση

Το 47% των υποψήφιων αγοραστών τα συμπεριλαμβάνει στα χαρακτηριστικά που θα ήθελε να διαθέτει το επόμενο αυτοκίνητό του. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι εμπρός και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, με ποσοστό 45%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει το αυτόματο φρενάρισμα σε περίπτωση ανίχνευσης εμποδίου κατά την όπισθεν, με 44%. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από το ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, με 43%, και το Lane Change Assist, επίσης με 43%.

Η ασφάλεια κυριαρχεί στη λίστα

Στις 15 πιο επιθυμητές επιλογές βρίσκονται μεταξύ άλλων το Night Vision, το Adaptive Cruise Control με ενεργή διατήρηση λωρίδας και λειτουργία Stop & Go, το Auto Park, η ασύρματη βάση φόρτισης κινητού και η ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής (dash cam). Μάλιστα, το Auto Park εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Top 15 της συγκεκριμένης έρευνας. Πρόκειται για το σύστημα που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να αναλάβει μόνο του τη διαδικασία στάθμευσης σε μια θέση που έχει υποδείξει ο οδηγός

Για όσους ενδιαφέρονται ειδικά για ηλεκτρικό ή plug-in hybrid, η εικόνα αλλάζει και η πρακτικότητα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για αυτή την ομάδα αγοραστών είναι μια μεγάλη μπαταρία, ενώ ακολουθεί η δυνατότητα DC ultra-fast charging.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για την αυτόνομη οδήγηση.

Οι καταναλωτές που διαθέτουν ήδη τέτοιες τεχνολογίες στο αυτοκίνητό τους είναι πιθανότερο να τις αναζητήσουν ξανά στο επόμενο μοντέλο τους. Και η επιθυμία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για όσους έχουν χρησιμοποιήσει προσωπικά τα συγκεκριμένα συστήματα. Μάλιστα, μεταξύ όσων έχουν χρησιμοποιήσει σύστημα αυτόνομης οδήγησης, 91% δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ευκολία χρήσης, 89% από την αξιοπιστία και 87% από τη σχέση αξίας και χρημάτων.