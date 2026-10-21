Υπάρχουν αυτοκίνητα που κοστίζουν εκατομμύρια και υπάρχουν αυτοκίνητα που αλλάζουν για πάντα την ιστορία των δημοπρασιών. Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, καθώς τον Μάιο του 2022 πουλήθηκε έναντι 135 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Παρότι το ποσό είναι γνωστό μέχρι το τελευταίο ευρώ, το πρόσωπο που έβγαλε από την τσέπη του αυτό το αστρονομικό ποσό δεν έχει αποκαλυφθεί επίσημα. Ένα νέο δημοσίευμα στρέφει την προσοχή στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Sir Jim Ratcliffe, ιδρυτή της INEOS. Ωστόσο, πρόκειται για εκτίμηση που βασίζεται σε ενδείξεις και όχι για επιβεβαιωμένη πληροφορία.

Μια δημοπρασία πίσω από κλειστές πόρτες

Η πώληση πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2022, στο μουσείο της Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη, σε μια κλειστή εκδήλωση για επιλεγμένους συλλέκτες. Τη διαδικασία οργάνωσαν από κοινού η γερμανική εταιρεία και ο οίκος RM Sotheby’s. Η τελική τιμή έφτασε τα 135 εκατ. ευρώ. Η προσφορά κατατέθηκε μέσω του Simon Kidston, γνωστού μεσίτη και συμβούλου στον χώρο των συλλεκτικών αυτοκινήτων, ο οποίος εκπροσωπούσε έναν ιδιώτη αγοραστή που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Γιατί εμφανίζεται το όνομα του Jim Ratcliffe;

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Sir Jim Ratcliffe είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Βρετανίας, ιδρυτής του βιομηχανικού ομίλου INEOS και άνθρωπος με έντονη παρουσία στον χώρο της αυτοκίνησης.

Η INEOS έχει δημιουργήσει το δικό της αυτοκινητικό αποτύπωμα με το Grenadier, ενώ ο Ratcliffe συνδέεται και με τη Formula 1, καθώς η εταιρεία του κατέχει μειοψηφικό ποσοστό στην ομάδα Mercedes-AMG Petronas μαζί με τη Mercedes-Benz και τον Toto Wolff. Αυτές οι σχέσεις, σε συνδυασμό με την οικονομική του επιφάνεια και το ενδιαφέρον του για την αυτοκίνηση, τροφοδοτούν τις εικασίες. Όμως μέχρι τώρα ούτε η Mercedes ούτε ο οίκος RM Sotheby’s έχουν επιβεβαιώσει το όνομα του αγοραστή.

Ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που απέκτησε πινακίδες

Η αξία της 300 SLR Uhlenhaut Coupé δεν εξηγείται μόνο από τη σπανιότητά της. Κατασκευάστηκε το 1955 και βασίστηκε στην αγωνιστική τεχνολογία της Mercedes-Benz W 196 R, του μονοθεσίου με το οποίο ο Juan Manuel Fangio κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1. Από τα αγωνιστικά σασί που εξελίχθηκαν για το πρόγραμμα 300 SLR, μόλις δύο απέκτησαν το κλειστό αμάξωμα Coupé με τις χαρακτηριστικές πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω. Τα δύο αυτοκίνητα έγιναν γνωστά ως «Red» και «Blue», από το χρώμα του εσωτερικού τους.

Κάτω από το αμάξωμα βρισκόταν ένας τρίλιτρος, οκτακύλινδρος σε σειρά κινητήρας με άμεσο ψεκασμό, ισχύος περίπου 310 ίππων. Για τα δεδομένα της δεκαετίας του 1950, οι επιδόσεις ήταν εντυπωσιακές με τελική ταχύτητα στα 290 χλμ./ώρα, καθιστώντας την ένα από τα ταχύτερα αυτοκίνητα δρόμου της εποχής. Το όνομα Uhlenhaut προέρχεται από τον Rudolf Uhlenhaut, τον μηχανικό που είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή της. Ένα από τα δύο αυτοκίνητα χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο ως εταιρικό όχημα, ενώ το άλλο διατηρήθηκε κυρίως ως έκθεμα και για ειδικές παρουσιάσεις.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, λοιπόν, το όνομα του ανθρώπου που απέκτησε την ακριβότερη Mercedes-Benz στον κόσμο παραμένει άγνωστο. Ο Jim Ratcliffe είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με το μυστήριο, αλλά προς το παρόν η ταυτότητα του αγοραστή παραμένει ένα από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά στον κόσμο των συλλεκτικών αυτοκινήτων.