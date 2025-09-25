Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Aston Martin Valkyrie μπορεί να είναι ένα από τα πιο αξιοσημείωτα αυτοκίνητα επιδόσεων που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, αλλά φαίνεται ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ιδιοκτητών της, την… ξεφορτώνεται με την πρώτη ευκαιρία. Ο Αυστραλός πρώην σούπερ σταρ της F1, Daniel Ricciardo, είναι ο τελευταίος που προστίθεται σε αυτή τη λίστα, πουλώντας την customised Valkyrie του μέσω της Broad Arrow Auctions τον Οκτώβριο.

Η σύνδεση του Ricciardo με την Valkyrie είναι βαθύτερη από την απλή υπογραφή μιας φόρμας παραγγελίας. Το 2016, ενώ αγωνιζόταν για τη Red Bull, συμμετείχε στην παγκόσμια αποκάλυψη αυτού που τότε ονομαζόταν AM-RB 001. Το πότε ακριβώς έφτασε το δικό του αυτοκίνητο ή πόσο του κόστισε παραμένει άγνωστο, αλλά ο Ricciardo την πουλάει αφού την οδήγησε για μόλις 160χλμ.

Κατά την παραγγελία της Valkyrie του, η οποία έχει αριθμό πλαισίου 089, ο Ricciardo επέλεξε το χρώμα Dichoric Dawn, γνωστό και ως Badger Blue. Αυτή η βαφή κόστισε 38.000 ευρώ και ενώ φαίνεται λευκή κάτω από ορισμένα φώτα, λαμπυρίζει σε μια ανοιχτή απόχρωση του μπλε από ορισμένες γωνίες. Ο πρώην οδηγός της F1 παρήγγειλε επίσης ασορτί γραφικά Dichoric Dawn κατά μήκος της οροφής, προαιρετικές μαύρες απολήξεις εξάτμισης και γυαλιστερό ανθρακονήματα στην οροφή και το κάλυμμα του κινητήρα.

Η Valkyrie διαθέτει επίσης ζάντες μαγνησίου αξίας 50.000 ευρώ σε ματ μαύρο χρώμα, ενώ τα εξτρά συνεχίζονται και στην καμπίνα και περιλαμβάνουν μαύρα ανάγλυφα εξαρτήματα από αλκαντάρα και σατινέ ανθρακονήματα. Συνολικά, αυτό το hypercar διαθέτει επιπλέον επιλογές εξοπλισμού αξίας 180.000 ευρώ και συνοδεύεται από το πρόγραμμα σέρβις Valkyrie Ownership Experience Program. Το πρόγραμμα αυτό διαρκεί μέχρι τον Αύγουστο του 2027 και υπόσχεται ότι το αυτοκίνητο θα παραμείνει σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Ο επόμενος ιδιοκτήτης, ωστόσο, θα πρέπει να καλύψει τέσσερις ετήσιες δόσεις των 28.000 ευρώ για να διατηρήσει ενεργό το πρόγραμμα.

Η Aston Martin Valkyrie εξελίχθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της Red Bull Racing και διαθέτει έναν πανίσχυρο ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα 6.5 λτ. ο οποίος συνεργάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η συνολική ιπποδύναμη αγγίζει τα 1.176 άλογα, και με το 0-100 να έρχεται σε 2.5δευτ.Έτσι η Valkyrie αποτελεί το γρηγορότερο υβριδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, έχοντας μάλιστα και τελική ταχύτητα στα 402χλμ./ώρα. Απαιτεί σέρβις κάθε 5.000 χιλιόμετρα, ενώ το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να ανακατασκευάζεται κάθε 50.000 χιλιόμετρα.

Παρά τις εξαιρετικές προδιαγραφές του, ο Ricciardo έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστα το αυτοκίνητο. Το οδόμετρο δείχνει μόλις 160 χιλιόμετρα από τότε που πουλήθηκε και η κατάστασή του αντικατοπτρίζει αυτή την ελαφριά χρήση. Η Broad Arrow Auctions αναμένει ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 3εκατ. ευρώ.