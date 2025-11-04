Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδιωτικές συλλογές Ferrari στον κόσμο πρόκειται να βγει σε δημοπρασία τον Ιανουάριο του 2026. Όχι μία, όχι δύο, όχι 10 Ferrari, αλλά συνολικά 48 μοντέλα της ιταλικής φίρμας που χρονολογούνται από το 1950 μέχρι το 2010 θα πωληθούν από την εταιρία Mecum.

Ο άνθρωπος στον οποίο ανήκαν όλες αυτές οι Ferrari, ήταν ο Phil Bachman, ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο και είχε αγόρασε την πρώτη του Ferrari το 1984. Ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας ο οποίος διαχειριζόταν πολλαπλές αντιπροσωπείες Pontiac, Cadillac, Nissan, Jeep, Renault, Ram, ακόμη και DeLorean.

Η γκάμα των 48 αυτοκινήτων αποτελείται από τις πιο περιζήτητες δημιουργίες του Maranello. Το παλαιότερο από αυτά, είναι μια Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder του 1953, που έχει διανύσει 37.306 χλμ. Από τη δεκαετία του 1960 ξεχωρίζουν μια 250 GT/L Berlinetta Lusso και μια 275 GTB/4 Alloy.

Από τη δεκαετία του 1970, η συλλογή του Bachman διαθέτει 11 αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένης μιας 365 GT4 BB του 1975 που έχει διανύσει μόλις 443 χλμ.

Στα μοντέλα της επόμενης δεκαετία (1980) ξεχωρίζουν μια Testarossa του 1989, η οποία με τα ελάχιστα 413 χλμ. είναι σίγουρο ότι θα τραβήξει την προσοχή των συλλεκτών.

Σίγουρα πάντως highlights είναι οι δύο Ferrari F40 (βαμμένες σε Rosso Corsa ευτυχώς), με 734χλμ. και 1.392χλμ. αντίστοιχα. Η οικογένεια Bachman πουλάει επίσης μια F50 με 404 χλμ. μια Enzo με 1.038 χλμ. αλλά και τη μόνη κίτρινη Ferrari FXX που κατασκευάστηκε ποτέ.

Τέλος, η συλλογή ολοκληρώνεται με μια LaFerrari Coupe στα 253 χλμ. και μια ακόμη πιο σπάνια LaFerrari Aperta με μόλις 154 χλμ.

Κάθε αυτοκίνητο είναι και ένα ορόσημο της εξέλιξης της Ferrari, διατηρημένο σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Πόσο θα εκτιμούσατε ολόκληρη την συλλογή, εάν σας πούμε πως μόνο η μία F40 αξίζει πάνω από 3 εκατ;